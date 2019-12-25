США планируют сократить военные миссии по всему миру и сосредоточиться на противостоянии России и Китаю, - американские СМИ

США рассматривают возможность сокращения количества военных миссий, ведущих борьбу с террористическими организациями по всему миру, и сосредоточиться на противостоянии с Россией и Китаем.

Об этом сообщает New York Times со ссылкой на источники.

По данным газеты, министр обороны США Марк Эспер оценивает возможность значительного сокращения или даже полного вывода американских военных из Западной Африки как первый шаг в глобальной передислокации войск.

В январе Вашингтон может отказаться от базы в Нигере и прекратить помощь французским войскам, ведущим боевые действия против боевиков в Мали, Нигере и Буркина-Фасо.

Собеседники рассказали изданию, что после Африки последует вывод войск из Латинской Америки, а также сокращение численности контингента в Ираке с 5 тыс. до 2 тыс. военных и Афганистане с 13 тыс. до 9 тыс.

На данный момент около 200 тыс. американских военнослужащих несут службу за границей.

Напомним, ранее американские СМИ сообщали, что в Европе действует сверхсекретное подразделение российского ГРУ.