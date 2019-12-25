«Некоторые люди не должны были родиться»: В Бразилии выпустили рекламу презервативов с Путиным, Трампом и Ким Чен Ыном

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Бразильская студия Platinum Studio создала рекламу презервативов со слоганом «Некоторые люди ни за что не должны были родиться».

Соответствующие изображения студия разместила в Instagram. 

На картинках изображены президент России Владимир Путин, президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.

Три политика пытаются вырваться из презерватива, который завязан на узел. На картинках написан слоган: «Некоторые люди ни за что не должны были родиться».

Напомним, российский телеканал ТНТ начал показывать украинский сериал «Слуга народа», главную роль в котором исполнил Владимир Зеленский. Сериал появился в программе после встречи президентов России и Украины в Париже. Из первой серии исчезла шутка о Владимире Путине.

Юлия Акимова

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