«Некоторые люди не должны были родиться»: В Бразилии выпустили рекламу презервативов с Путиным, Трампом и Ким Чен Ыном

Бразильская студия Platinum Studio создала рекламу презервативов со слоганом «Некоторые люди ни за что не должны были родиться».

Соответствующие изображения студия разместила в Instagram.

На картинках изображены президент России Владимир Путин, президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.

Три политика пытаются вырваться из презерватива, который завязан на узел. На картинках написан слоган: «Некоторые люди ни за что не должны были родиться».

Напомним, российский телеканал ТНТ начал показывать украинский сериал «Слуга народа», главную роль в котором исполнил Владимир Зеленский. Сериал появился в программе после встречи президентов России и Украины в Париже. Из первой серии исчезла шутка о Владимире Путине.