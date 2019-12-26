Мэр Николаева попросил Президента Зеленского разобраться с АМКУ, который долго не дает разрешение на получение кредита для троллейбусов

Николаевский городской голова Александр Сенкевич рассказал, что попросил у Президента Украины Владимира Зеленского помочь с Антимонопольным комитетом Украины, который длительное время не дает разрешение на получение кредита для покупки троллейбусов.

Об этом сообщает издание «Новости-N».

Ранее сообщалось, что мэрия подписала договор с Европейским банком реконструкции и развития на 20 миллионов евро для покупки в Николаев троллейбусов, а также модернизации депо и тяговых подстанций. Покупка должна согласоваться Антимонопольным комитетом Украины. По словам Сенкевича, ответ от АМКУ, которого все еще нет, нужен до Нового года.

— Я попросил его о помощи с Антимонопольным комитетом Украины, который долго не дает нам разрешения, а нам нужно срочно, для получения кредита на ЕБРР для покупки троллейбусов. Их ответ нам нужен до Нового года, но праздники через несколько дней, а он не даёт нам ответ. Если мы не получим ответ до Нового года, то мы должны будем повторно проводить процедуру разрешения, и это затянется ещё на полгода, - отметил мэр.

Также Сенкевич похвастался тем, что в вопросах, которые обсуждались на Раде регионального развития, Николаев ушел далеко вперед. К примеру, по вопросу «теплых кредитов», квартир для воинов АТО и энергомодернизации школ.

— Вопросы, которые обсуждались на этой встрече (Совете регионального развития), Николаев по ним ушёл далеко вперед и может дать жару другим городам. В частности обсуждался вопрос по «тёплым» кредитам ОСББ — мы первые в Украине в этом направлении. По обеспечению жильем участников АТО/ООС — мы одни из первых. И направление энергомодернизации школ — мы тоже идём вперёд, - добавил Александр Сенкевич.

Ранее сообщалось, что ЕБРР готов предоставить Николаеву кредит в размере 16,4 миллиона евро в рамках реализации проекта по обновлению подвижного состава КП «Николаевэлектротранс». Изначально обсуждалась закупка 50 троллейбусов на сумму 10 миллионов евро. Однако, позже представители сторон договорились, что будет обработана возможность приобретения 40 обычных троллейбусов и 20 - с автономным ходом. В частности, Владимир Евтушенко заявлял, что в конце сентября - начале октября на улицах Николаева должны появиться новые троллейбусы, которые город закупит за кредитные средства ЕБРР. При этом, мэр Александр Сенкевич заявил, что директор КП «Николаевэлектротранс» Владимир Евтушенко поторопился со сроками.

Также сообщалось, что Николаев не получит кредитные средства Европейского банка реконструкции и развития на закупку 60 новых троллейбусов, если не повыситься стоимость проезда на КП «Николаевэлектротранс».

Как известно, 22 августа, члены исполнительного комитета Николаевского горсовета утвердили заключение о целесообразности привлечения кредита от ЕБРР для КП «Николаевэлектротранс» на модернизацию сетей и покупку новых троллейбусов. Предприятие получит 23 миллиона евро. Срок реализации проекта - 13 лет, источники финансирования: 20 миллионов евро - кредитные средства, а 3 миллиона евро - городской бюджет. Выплачивать проценты предприятие должно каждые полгода.

В частности, Александр Сенкевич заявил, что «депутатам мы объясним все, что нужно... (чтобы они на сессии согласовали данный вопрос, - ПН) Но затягивать нельзя, потому что с этими затяжками у нас может быть такая же история, как и с зелеными автобусами».

Как известно, кредитный комитет Европейского банка реконструкции и развития 27 августа согласовал проект по финансированию для КП «Николаевэлектротранс» на модернизацию сетей и покупку новых троллейбусов в размере 23 миллионов евро.

Бюджетная комиссия горсовета 4 сентября согласилась, чтобы на заседание сессии, 5 сентября, вынесли вопрос согласования заключения кредитного договора между Европейским банком реконструкции и развития и КП «Николаевэлектротранс» на закупку новых троллейбусов, постройку троллейбусных линий, однако после того, как им предоставят все документы.

Отметим, что утром 5 сентября, исполком горсовета расширил источник возврата кредита ЕБРР для «Николаевэлектротранса» на покупку троллейбусов.

На сессии горсовета депутаты не поддержали данный вопрос - не хватило одного голоса. Как известно, депутат Вячеслав Апанасенко от фракции «Самопомощь» и внефракционный Сергей Исаков воздержались, а депутаты Ростислав Филевский от «Самопомощи» и Владислав Ентин «Наш край» не голосовали за получение кредита в 20 миллионов евро от ЕБРР для КП «Николаевэлектротранс» на покупку новых троллейбусов.

При этом, 9 сентября, депутаты Николаевского городского совета поддержали проект решения о предоставлении согласия на заключение кредитного договора между Европейским банком реконструкции и развития и КП «Николаевэлектротранс» на закупку новых троллейбусов, модернизацию депо и тяговых подстанций.