Кризис в Николаевском облсовете: «Закрытое заседание» закончилось, депутаты собираются в сессионном зале ОНЛАЙН

В четверг, 26 декабря, в Николаевском областном совете продолжается внеочередная сессия, на которую среди прочих вынесен вопрос о бюджете области на 2020 год.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Напомним, глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко накануне созвала внеочередную сессию на 24 декабря. Среди основных вопросов было рассмотрение бюджета на 2020 год. Этот вопрос дважды ставился на голосование, и дважды не хватило голосов. При чем во второй раз не хватило два голоса. Не голосовали депутаты от фракций «Наш Край», «Европейская солидарность» и «Оппозиционная платформа – За життя».

После этого на протяжении пяти часов проводились различные консультации и переговоры. Когда депутаты все же снова собрались в сессионном зале, для кворума не хватило одного голоса. При этом не регистрировалась Виктория Москаленко. Она в итоге, заявив, что нет кворума, ушла и перенесла заседание на 10:00 26 декабря.

Стоит отметить, что за последние несколько месяцев это уже не первый раз, когда в областном совете не хватает голосов для принятия тех или иных решений.

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10:53 Депутат Иван Кухта рассказал, что Кормышкин, как оказалось, предложил внести правку, согласно которой депутаты сами будут формировать список объектов, на которые из бюджета выделяются деньги, а не соглашаться или не соглашаться со списком главных распорядителей.

— Предложение касалось распределения депутатами тех объектов, которые будут финансироваться в 2020 году, чтобы депутатский корпус принимал участие в обсуждении перечня этих объектов, - сказал Иван Кухта.

Также депутат добавил, что вопросы кадров не обсуждались и было решено, что на этой сессии они подниматься не будут.

10:40 Юрий Кормышкин рассказал, о чем шла речь на "закрытом заседании", где он выступал. По его словам, он сделал депутатам два предложения.

— Я случайно зашел, думал, там заседание бюджетной комиссии, а там просто было собрание депутатов группы Стадника, мы им озвучили наши предложения, по которым мы готовы голосовать, всего их два, - сказал Кормышкин.

Озвучивать предложения депутат отказался, отметив, что оставил те, о которых в ходе сессии не говорил и добавил, что по его мнению, каждый депутат должен решать, что делать с бюджетом, без учета требований облгосадминистрации.

— Я думаю, еще минут 10-15... Я надеюсь, что группа депутатов с другой стороны согласится на наши предложения и мы примем бюджет оперативно и быстро, - добавил Кормышкин.

Отметим, в зале пока еще не собрались депутаты - часть из них в холле, другие сидят в столовой.

9:53 Накануне, 25 декабря, депутат Федор Барна сообщил в комментарии "Преступности.НЕТ", что 26 декабря в 9 утра состоится комиссия по вопросам бюджета, где согласуют все правки, которые хотят утвердить некоторые депутаты. Однако, 26 декабря, в 9:25 комиссия еще не началась, а позже, в 9:40 в депутатской комнате собрались члены бюджетной комиссии, депутат Юрий Кормышкин и замглавы ОГА Татьяна Стахевич. На просьбу журналиста пройти Федор Барна сообщил, что у них пока еще не комиссия, а предварительное заседание в закрытом режиме. При этом, в кабинете на момент разговора журналиста и депутата выступал Юрий Кормышкин.

Как известно, глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко накануне созвала внеочередную сессию на 24 декабря. Среди основных вопросов – рассмотрение бюджета на 2020 год.

Напомним, депутаты Николаевского областного совета предложили снять около 30 миллионов гривен с 74 миллионов, внесенных в бюджет на 2020 год из областных средств на ремонт дорог местного значения, и распределить их на другие нужды.