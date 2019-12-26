Правила предоставления субсидий менять не будут, – проемьер Гончарук

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Премьер-министр Алексей Гончарук исключает пересмотр правил предоставления субсидий.

Об этом Гончарук заявил в эфире телеканала «Украина 24».

По словам премьера, этой зимой субсидии, которые уже назначены, отменяться или пересматриваться не будут.

- Тем, кому назначена субсидия, на протяжении этого сезона ее не потеряют. У нас есть параметры, по которым человеку могут назначить или не назначить субсидию. Конечно, если человек становится таким, который получает право на оформление субсидий… Тем, кому назначена субсидия, – они гарантированно ее получат. Нет проблем со средствами государственного бюджета для этого, – заявил Гончарук.

Напомним, ранее Гончарук заявил, что тариф на отопление могут снизить на 30% – ответственность за это возложили на местные власти.

Роман Свиридов

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