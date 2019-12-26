Мэр Сенкевич заявил, что уже подписал принятый депутатами горсовета бюджет Николаева на 2020 год

Городской голова Николаева Александр Сенкевич заявил, что уже подписал принятый депутатами горсовета на сессии, 20 декабря, бюджет города на 2020 год.

Об этом он рассказал в комментарии журналистам, в четверг, 26 декабря, после заседания сессии, на которое так и не собрались депутаты.

В частности, он отметил, что не закрытая сессия никак не повлияет на принятый бюджет-2020.

— Решение городского совета вступает в силу после того, как городской голова его подписал. Есть решения, которые я подписываю в течении открытой сессии. То есть, подготовили мне решение, оно лежит на столе, депутаты за него проголосовали, я зачитал под стенограмму «за, против, воздержались, не голосовали, решение принято» и после этого я могу ставить свою подпись на решении, передавать аппарату совета на регистрацию и решение уже вступает в законную силу. Все решения, которые приняты, земельные, которые прошли, и все остальные, уже мной подписаны, несмотря на то, что заседание все еще открыто, - сообщил мэр.

Напомним, что 20 декабря депутаты горсовета с первого раза приняли бюджет Николаева на 2020 год - депутаты Дятлов и Ентин не голосовали, Кантор - воздержался.