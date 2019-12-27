Китай передал ГСЧС Украины 52 аварийно-спасательных автомобиля, - МВД

Правительство Китая передало Государственной службе по чрезвычайным ситуациям 52 аварийно-спасательные машины.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает «Интерфакс-Украина»

Вместе с тем, как сообщается на странице МВД Украины в соцсети Фейсбук, среди переданной техники - пожарные автоподъемники, автолестницы, автомобильные краны, гусеничные бульдозеры и автогрейдеры.

- Я хочу поблагодарить и господина посла, и руководство Китайской Республики. Впервые мы встретились в 2016 году, тогда вы передали первую партию техники, которая очень понадобилась нашим специалистам. Сегодня мы имеем уже второй совместный проект, когда вы передаете 52 единицы техники на 95млн юаней. Мы обновляем весь парк спасательной техники и всю технику, которая приходит из Китая, будем использовать в системном порядке для модернизации наших сил, - заявил министр.