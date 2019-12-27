Вице-губернатор Гайдаржи представил нового главу Первомайской РГА, который в свое время был помощником нардепа Дырдина

Сергей Саковский, фото - пресс-служба ОГА В четверг, 26 декабря, заместитель главы Николаевской облгосадминистрации Валентин Гайдаржи представил нового главц Первомайской райгосадминистрации Сергея Саковского.

Об этом сообщают в пресс-службе Николаевской ОГА.

«Назначение на должность - это большая ответственность, и от вас потребуется и упорный труд, преданность своей работе и тем приоритетам, которые сегодня стоят в основе развития нашей Украины», - отметил Валентин Гайдаржи.

На представлении также присутствовал народный депутат Украины от Первомайского района Максим Дырдин.

Отметим, что ранее на сайте Верховной Рады Украины значилось, что Сергей Саковский является помощником нардепа Дырдина на общественных началах. Позже эту информацию удалили.

Сергей Саковский подал свою декларацию 23 октября. В ней он указал жилой дом площадью 67,2 квадратных метра, а также земельный участок площадью 540 квадратных метров. Разделы с движимым имуществом, ценными бумагами, активами и счетами в банках пусты. В разделе других доходов Саковский указал зарплату с предыдущего места работы – управления образования Первомайского городского совета. Стоит отметить, что в декларации также указаны доходы его жены и двоих сыновей, и тоже с управления образования Первомайского горсовета.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский назначил трех глав районных государственных администраций в Николаевской области.