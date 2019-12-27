Зеленский уволил руководителя ГБР Трубу и назначил временной главой ведомства нардепа от «Слуги народа»

Президент Владимир Зеленский уволил директора Государственного бюро расследований Романа Трубу.

Об этом свидетельствует соответствующий указ на сайте главы государства.

Другим указом временно исполняющим обязанности директора ГБР назначена нардеп «Слуги народа» председатель комитета по вопросам правовой политики Ирина Венедиктова.

Напомним, ранее Зеленский подписал новый закон о ГБР - Труба будет уволен.

Справка: Ирина Валентиновна Венедиктова — украинский юрист. Доктор юридических наук, профессор. Заведующий кафедрой гражданско-правовых дисциплин юридического факультета Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина. Эксперт по вопросам реформы судебной системы ЗеКоманды. Была кандидатом на должность судьи кассационного гражданского суда в составе Верховного суда. Народный депутат от партии «Слуга народа», № 3 в списке партии.