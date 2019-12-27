Бывший вице-мэр Николаева Турупалов, которого уволили за прогулы, стал советником премьер-министра Гончарука

Бывший заместитель городского головы Николаева Антон Турупалов назначен советником премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко на Facebook.

Как известно, Антона Турупалова уволили с должности заместителя мэра Николаева за регулярные прогулы.

Нардеп отметил, что до работы в Николаеве Антон Турупалов занимал должность главы Ивановской райгосадминистрации в Одесской области, где тоже прогуливал работу.

«Антон Турупалов – сомнительно известный в Одесской области. В сентябре 2015 года он возглавил Ивановскую РГА. Депутаты райсовета практически сразу выразили недовольство его работой. Турупалов не ходил на заседания и не появлялся на рабочем месте. В апреле 2016 года Ивановский райсовет более чем двумя третями голосов выразил недоверие (!) Антону Турупалову. После этого Турупалова уволили с поста главы РГА», - написал Гончаренко.

По информации нардепа, Турупалов, в частности, будет советовать Гончаруку, как снизить цены на тарифы.

«Подскажите, пожалуйста, а как так выходит, что человек, который с руководством района не смог справиться стал советником премьера? Рассказывает Президенту как снизить тарифы? Как это возможно? Или это и есть правительство технократов? Ты не смог управлять районом, но страной точно сможешь», - отметил нардеп.

Помимо этого, как утверждает Гончаренко, брат Турупалова работает адвокатом в «Донецкой народной республике» и активно поддерживает местное правительство.

«Помимо всего возникло много вопросов и о том, что родной брат Турупалова живет и работает адвокатом в «ДНР» и является ярым сторонником создания и существования «республики». Понятно, брат за брата не отвечает, но тогда за какие заслуги был взят на работу сам Турупалов? Хотя про заслуги можно начать с Гончарука. Как этот клиент на самокате оказался премьером, для меня до сих пор загадка», - добавил Гончаренко.

Напомним, бывшая исполняющая обязанности главы Одесской областной государственной администрации Соломия Бобровская рассказала, что когда экс-вице-мэр Николаева Антон Турупалов возглавлял Ивановскую РГА, то часто отсутствовал на рабочем месте, что в результате привело к тому, что Ивановский райсовет ему выразил ему недоверие.