Президент Зеленский приехал в Ивано-Франковск, чтобы оценить 100 дней работы нового губернатора

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Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в ​​Ивано-Франковскую область.

Об этом сообщили в пресс-службе Главы государства.

Глава государства заслушает отчет главы  Ивано-Франковской областной государственной администрации Дениса Шмыгаля о социально-экономическом развитие региона за сто дней его работы.

Кроме того, в селе Долгое-Калужское Владимир Зеленский ознакомится с ходом выполнения поручения по восстановлению мостового перехода через реку Чечва, разрушенного наводнением.

Напомним, что 24 декабря Президент Зеленский решил уволить глав Львовской и Закарпатской ОГА, которых назначил в июне.

Тарас Леонтян

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