Президент Зеленский подтвердил, что обмен пленными запланирован на 29 декабря

Владимир Зеленский во время визита в Ивано-Франковскую область Освобождение незаконно удерживаемых украинский может произойти в воскресенье, 29 декабря, однако до сих пор не завершена процедура верификации списков.

Об этом во время общения со СМИ в Ивано-Франковской области сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает Офис президента.

– Обмен должен быть завтра. Мы ждем этого. Пока не полностью завершена верификация всех людей, – сказал Глава государства.

Как известно, обмен пленными между Украиной и боевиками ОРДЛО назначили на 29 декабря.

23 декабря стало известно, что представители Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе согласовали условия освобождения и обмена удерживаемыми лицами до конца 2019 года. Ранее на саммите в Париже «нормандская четверка» договорилась об обмене пленными в формате «всех на всех» до конца года и разведении войск еще в трех точках.

Также стало известно, что Приморский районный суд Одессы освободил из-под стражи подозреваемых в совершении полутора десятков взрывов (преимущественно у волонтерских центров) Александра Шевцова, Игоря Удовенко, Евгения Подмазко и Екатерину Фотеву; организатора взрыва под стенами областного управления СБУ Владимира Грубника, а также ряд других лиц с подобными обвинениями.