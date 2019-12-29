Зеленский заслушал доклад главы Ивано-Франковской ОГА – поручил разобраться с мостами и построить завод по переработке мусора

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе рабочей поездки на Ивано-Франковщину заслушал отчет главы областной государственной администрации Дениса Шмыгаля.
Об этом сообщает Офис президента.
Напомним, 28 декабря президент Украины Владимир Зеленский побывал с рабочей поездкой в Ивано-Франковской области.
Рассказывая о социально-экономическом развитии, Денис Шмыгаль отметил, что в этом году в области отремонтировано 540 километров дорог. Продолжается восстановление мостов. По его словам, из 1200 мостов в области 80% пребывают в неудовлетворительном состоянии. Президент призвал главу Ивано-Франковской ОГА разработать план ремонта мостов.
Также Денис Шмыгаль сообщил, что Ивано-Франковская область получила пять новых автомобилей скорой помощи в рамках инициативы президента Владимира Зеленского по обеспечению спецтранспортом медицинских учреждений в регионах.
По словам главы ОГА, часть средств из Государственного фонда регионального развития будет направлена на ремонт детских садов и школ. В частности, Денис Шмыгаль рассказал Главе государства о ходе реконструкции здания школы в селе Красноилье Верховинского района. Владимир Зеленский отметил необходимость выделения финансирования на эти работы.
– Надо найти средства. Если там все прогнило, надо полностью перестраивать, – сказал он.
Также в этом году в области было приобретено 94 квартиры для участников АТО/ООС. Президент предложил привлечь инвесторов для возведения домов, в которых будут проживать герои.
– Дайте подрядчику часть земли где-то в центре, он построит свой бизнес и отдельно – жилье для участников АТО. Чтобы весь дом был для них, – отметил Президент.
Глава ОГА также сообщил, что реконструкцию аэропорта в Ивано-Франковске планируют завершить через два с половиной года.
– Мы начали работу над инвентаризацией земельного участка. Уже заключили договор на инвентаризацию, до марта мы ее проведем, – отметил руководитель Ивано-Франковской облгосадминистрации.
Кроме того, Денис Шмыгаль проинформировал Президента о борьбе с незаконной вырубкой лесов в регионе и о решении экологических проблем.
Глава государства в свою очередь подчеркнул важность строительства мусороперерабатывающего завода в Ивано-Франковской области.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Ивано-Франковскую область 28 декабря принял участие в открытии восстановленного мостового перехода через реку Чечва, соединяющий села Долгое-Калужское и Пойло.