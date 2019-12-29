США требуют от Украины выдать своего гражданина, который воевал на стороне ВСУ – его подозревают в разбое и убийстве двух человек во Флориде

В США требуют от Украины экстрадиции американца Крейга Лэнга, который воевал на Донбассе против боевиков.

Об этом со ссылкой на New York Post сообщает «Новое время».

В США правоохранители обвиняют своего гражданина в разбое и умышленном убийстве двух человек во Флориде в 2018 году. По словам адвокатов американца, отдавать Ленга в США нельзя, потому что он воевал в качестве добровольца на Донбассе, а за океаном ему грозит смертная казнь.

– Мы знаем, что в американских СМИ о нем пишут очень плохо. В Украине он герой, потому что защищает наши интересы и нашу страну, — заявил адвокат Ленга Дмитрий Моргун.

Ленг пытается получить убежище в Украине, утверждая, что президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин имеют «тесные связи», и США добиваются возвращения его «по просьбе российского правительства».

Лэнг — бывший американский военный. Участвовал в боевых действиях в Ираке и Афганистане. В Украине впервые прибыл в 2015-м и присоединился к Правому сектору. С добровольцами на фронте он провел больше года.



Когда появилась легальная возможность, Лэнг вместе с бойцами Грузинского легиона подписал контракт с ВСУ (после изменений законодательства в апреле 2016 первые иностранцы получают украинские военные билеты). Служил на передовой в районе Светлодарской дуги. Через несколько месяцев военный прекратил службу в ВСУ.

Напомним, ранее Россия выдала Украине николаевца, который признался в убийстве.