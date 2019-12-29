Кабмин назначил временного главу Государственной архитектурно-строительной инспекции

Елена Костенко Кабинет Министров Украины назначил исполняющей обязанностей главы Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) Елену Костенко.

Соответствующее распоряжении Кабмина №1384-р от 27 декабря опубликовано на сайте правительства.

«Возложить временно, до назначения в установленном порядке председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины, исполнение обязанностей председателя ГАСИ на первого заместителя председателя указанной инспекции Елену Костенко», – сказано в документе.

По информации СМИ, первым заместителем главы ГАСИ Костенко была назначена 24 декабря. А 27 декабря глава комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Андрей Клочко представил ее коллективу и она приступила к исполнению обязанностей.

32-летняя Костенко окончила юридический факультет Запорожского национального университета, получила степень кандидата юридических наук.

На государственную службу пришла в мае 2014 года, после Революции достоинства, аналитиком в Кабмин.

В 2015-2016 годах работала исполняющим обязанности директора Департамента по вопросам деятельности правоохранительных органов и органов юстиции Секретариата Кабмина, а затем первым заместителем директора Департамента по вопросам эффективного управления госсобственностью Секретариата Кабмина.

В рамках департамента в течение 2015 года принимала активное участие в проведении резонансных служебных расследованиях, в частности в проверке деятельности Государственной фискальной службы (ГФС) Украины относительно неэффективности управления.

С апреля 2016 года, после смены Кабмина Елена Костенко стала начальником Управления по вопросам государственного имущества и предприятий Министерства образования и науки Украины.

На этой должности Костенко занималась созданием внутреннего реестра государственного имущества и правоустанавливающих документов на имущество и земельные участки, которые находились в сфере управления Минобразования. Также Костенко занималась усовершенствованием нормативной базы этого управления Минобразования.

Напомним, предыдущий руководитель ГАСИ Сергей Кузьмин и его первый заместитель Валерий Филончук были уволены в конце сентября текущего года.

Как известно, на портале открытых данных data.gov.ua выложили в свободный доступ строительные реестры Госархстройинспекции за 2013-2019 годы.