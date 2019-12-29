Правительство утвердило порядок оформления справки, подтверждающей политпреследование граждан РФ

Кабинет министров Украины утвердил порядок организации оформления и выдачи украинскими дипломатическими учреждениями справки, которая подтверждает преследование по политическим убеждениям гражданина Российской Федерации.

Об этом сообщает «РБК-Украина».

«Утвердить Порядок оформления и выдачи Министерством иностранных дел, дипломатическим представительством или консульским учреждением Украины справки, подтверждающей преследование по политическим убеждениям гражданина Российской Федерации в стране своей гражданской принадлежности, прилагается», - говорится в постановлении № 1130 от 27 декабря 2019 года.