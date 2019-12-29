Украина и РФ начала подписание документов о транзите газа

Украина и Российская Федерация в Вене начали процесс подписания документов, связанных с транзитом газа.

Об этом сообщает руководитель компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон в Facebook.

По его словам, процесс подписания документов уже начался.

Напомним, как после переговоров Россия согласилась выплатить Украине $3 миллиарда долгов. В свою очередь Украина отказалась от исков к России по газу на $12,25 миллиарда. При этом российские СМИ сообщили, что Украина и Россия договорились об обнулении с 1 января взаимных претензий и снятии ареста на имущества в счет решений по судебным искам о транзите газа.