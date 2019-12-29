Мы стоим на стороне Украины: Посольство США поддержало обмен пленными

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 26 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(15)   

Посольство США выразило поддержку Украине и поприветствовало возвращение  пленных украинцев на подконтрольную Украине территорию.

Соответствующее заявление размещено на странице ведомства в Facebook.  

«Мы приветствуем сегодняшнее возвращение освобожденных пленных из подконтрольного России Донбасса, как было согласовано на саммите в нормандском формате 9 декабря. Учитывая, что непрерывная агрессия России ставит руководителей Украины перед трудным выбором, мы стоим на стороне наших украинских партнеров и многих украинцев, которые остаются в плену в России и в Крыму», – говорится в сообщении.

Как известно, в воскресение, 29 декабря, в «серой зоне» возле КПВВ «Майорское» произошел обмен пленными между Украиной и боевиками ОРДЛО.

Анатолий Чубаченко

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийполитика