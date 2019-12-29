Зеленский: Если бы у меня было 100 беркутовцев, я бы их отдал, чтобы получить одного разведчика

Президент Украины Владимир Зеленский назвал решение об обмене обвиняемых в убийствах на Майдан беркутовцев политическим.

Об этом он заявил во время брифинга в аэропорту «Борисполь».

– Хочу поздравить всех украинцев. Самое главное - это люди дома. Первая часть, о чем мы договаривались в нормандском формате, выполнена. Мы вернули наших людей, освободили 81 человек, 76 человек сейчас на контролируемой части Украины, шесть осталось на временно оккупированной территории, потому что там их семьи, - сказал Зеленский.

– По поводу беркутовцев. Да, это условия «всех на всех». Мы забирали наших героев, я считаю, что это сложное было решение. Решение - политическое. Я считаю, что наши бойцы, наши военные – все они являются герои. Для нас приоритет - вернуть наших людей. Я с уважением отношусь ко всем родителям и родственникам, которые потеряли близких на Майдане. Мы, к сожалению, не можем вернуть тех, кого нет. Но мы смогли вернуть живых. Дела Майдана мы закончим, обязательно. Если бы беркутовцы, которые 5 лет были без суда, остались, мы бы не получили ребят, которые были в Дебальцево. Если бы у меня было 100 беркутовцев, я бы их отдал, чтобы получить одного разведчика, - добавил Глава государства.

Он добавил, что сегодняшний обмен удерживаемыми лицами во время подготовки мог сорваться «каждую секунду».

– Каждую секунду каждого дня у нас мог сорваться этот обмен. Поэтому я поступал как президент Украины. Мой ответ очень прост: я возвращал живых. И это самое важное. Мне так кажется. Это был мой выбор, – заявил Зеленский.

Напомним, в воскресение, 29 декабря, состоялся обмен пленными между Украиной и ОРДЛО в формате 123 на 76. В числе тех, кого выдала Украины, были пятеро экс-сотрудников спецподразделения «Беркут», которые обвиняются в убийствах людей на Майдане. Накануне Киевский апелляционный суд изменил им меру пресечения на личное обязательство. В связи с этим сначала у здания суда, а после и у Лукьяновского СИЗО прошли пикеты против выдачи беркутовцев ОРДЛО. На что в ГПУ заверили, что судебное разбирательство в деле по обвинению экс-беркутовцев в причастности к расстрелам на Майдане в феврале 2014 года будет продолжено.