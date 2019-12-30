Президент Франции и канцлер Германии отреагировали на обмен пленными

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель и назвали позитивным шагом обмен пленными между Украиной и так называемыми «Л/ДНР».

Об этом говорится в сообщении на сайте Президента Франции.

Как известно, 29 декабря состоялся обмен пленными между Украиной и ОРДЛО в формате 123 на 76.

«Президент Республики и канцлер Федеративной Республики Германии приветствуют освобождение и обмен пленными, которые произошли на востоке Украины. Это соответствует принятому 9 декабря на парижском саммите в Нормандском формате обязательстве содействовать освобождению и обмену людьми, взятыми в плен в контексте конфликта к концу года», – говорится в сообщении.

Макрон и Меркель также поблагодарили участников Трехсторонней контактной группы и подчеркнули о важности доступа ко всем задержанным в ходе конфликта для международных организаций, в частности Международного комитета по правам человека и Красного Креста (МККК).

«Франция и Германия продолжат свои усилия в Нормандском формате в ближайшие месяцы в рамках подготовки к следующему саммиту, посвященному политической обстановке и условиям безопасности местных выборов», – отметили у Президента Франции.

Напомним, что в числе тех, кого выдала Украины, были пятеро экс-сотрудников спецподразделения «Беркут», которые обвиняются в убийствах людей на Майдане. Накануне Киевский апелляционный суд изменил им меру пресечения на личное обязательство. В связи с этим сначала у здания суда, а после и у Лукьяновского СИЗО прошли пикеты против выдачи беркутовцев ОРДЛО. На что в ГПУ заверили, что судебное разбирательство в деле по обвинению экс-беркутовцев в причастности к расстрелам на Майдане в феврале 2014 года будет продолжено.

Также Президент Зеленский заявил, что «если бы у него было 100 беркутовцев, то он бы их отдал, чтобы получить одного разведчика».