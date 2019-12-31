Госсекретарь США Помпео 3 января прилетит в Украину

Майк Помпео Государственный департамент США обнародовал программу визита госсекретаря Майка Помпео в Украину.

Об этом сообщает «Европейская правда».

Сам визит состоится 3 января.

«Госсекретарь Помпео отправится в Киев 3 января, где встретится с президентом Зеленским, министром иностранных дел Пристайко и министром обороны Загороднюком, чтобы подтвердить поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины», - сообщили в Госдепе.

Кроме того, госсекретарь также примет участие в церемонии возложения венков в Свято-Михайловском соборе в честь погибших на Донбассе, а также встретится с лидерами религиозных, общественных и деловых кругов для обсуждения вопросов прав человека, инвестиционного климата и программы реформ правительства.

Напомним, ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил о необходимости изыскать точки соприкосновения для сотрудничества с Россией, однако, по его словам, Вашингтон продолжит оказывать сопротивление действиям России в Украине и Сирии.