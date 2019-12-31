Украина и Россия подписали договор на транзит газа на пять лет

Украина и Россия в результате переговоров подписали новый контракт на транзит газа через территорию Украины.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на своей странице в Facebook.
Контракт на пять лет подписали в результате трехсторонних переговоров Украина-Россия-Европейский Союз. В контракте есть возможность его продления на 10 лет. Условия договора: минимальные гарантированные объемы прокачки – 65 миллиардов кубометров газа в первый год и 40 миллиардов кубометров на следующие 4 года. При этом фактические объемы могут быть выше.
Гончарук заявил, что газовый договор станет значительным фактором снижения цены газа на рынке.
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко на своей странице в Facebook сообщил, что он подписал договор в Вене в 14:30, а глава «Газпрома» Алексей Миллер вечером подписал это соглашение в Санкт-Петербурге.
«Мы с ним проводили переговоры до глубокой ночи, надеясь, что подпишем контракты в одном месте, но мне для подписания нужны были согласования Правления и Наблюдательного Совета «Нафтогаза», а также Кабмина, поэтому пришлось перенести подписание и делать это уже по очереди и дистанционно… Кроме контракта на транзит газа, мы еще подписали соглашение об урегулировании. По этому соглашению «Газпром» полностью прекращает обжалование решений Стокгольмского арбитража», - сообщил Витренко.