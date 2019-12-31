Гончарук заявил, что к 2023 году украинская энергосистема должна стать частью европейской: «Нам придется отрезаться от российской и белорусской»

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил о том, что в 2023 году украинская энергосистема должна стать частью европейской энергосистемы.

Об этом он заявил в эфире программы «Сегодня», сообщает «Укринформ»

Премьер отметил, что это даст возможность Украине экспортировать электроэнергию.

«Необходимые документы уже подписаны, просто надо над этим работать. Мы надеемся, что в 2023 году это объединение сетей, украинской и европейской, уже произойдет. Это даст нам возможность, в том числе и нашей атомной генерации, даже экспортировать электроэнергию, и на этом зарабатывать...», - сказал Гончарук.

Кроме того, для соединения с европейской экосистемой надо отрезаться от российской и белорусской.

«Для того, чтобы присоединиться к европейской сети, нам придется отрезаться от российской и белорусской. Мы от этого никуда не денемся, и это историческое решение уже принято. То есть, к этому мы уже постепенно к этому идем», - добавил премьер-министр.

Также он напомнил, что украинская энергосистема долгое время была объединена с российской, с белорусской и молдавской.

По словам премьера, проблема экспорта из Беларуси значительно преувеличена, так как «там не такие большие объемы».

Напомним, Верховный суд Нидерландов обязал правительство сократить на 25% выбросы углекислого газа до конца 2020 года.