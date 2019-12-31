«С Новым Годом!» - николаевцы жалуются на коммунальщиков, которые не вывезли мусор накануне праздников

Жители Николаева жалуются на коммунальные службы, которые в самый канун Нового Года не вывезли мусор со дворов.

Об этом николаевцы написали на странице в Contact Center при Николаевском горсовете на Facebook.

Пользователь Светлана Оста пожаловалась на свалку на улицах Бузника и Галины Петровой.

«Свалка на пересечении Бузника и Галины Петровой. Хоть бы перед Новым годом порядок навели», - написала Светлана.

Еще одна девушка написала о мусорной свалке на улице Чигрина, 80.

«Когда возчик накануне нового года вывезет мусор на улице Чигрина, 80? 31 декабря в 11 часов! С Новым годом!» – написала пользователь с ником Ируня.

Еще одна жалоба поступила на председателя ОСМД одного из домов по проспекту Центральному.

«Регулярный новогодний подарок от соседей под наш дом. Контейнер нашего ОСМД - крайний правый. Левый – проспект Центральний, 8а. Председатель ОСМД - Михаил Водяной. Экономят на вывозе мусора и уборке территории, держать контейнер возле своего дома отказываются - воняет. На контакт не идут. Жители нашего дома требуют штрафов, иначе конструктивный диалог снова не начнется. Если нужно - подготовим официальную коллективную жалобу. А фото - для придания нашей постоянной проблеме публичности», - написал Святослав Кубах.

На улице Казарского такая же проблема – прилегающая к дому территория завалена кучами мусора и листьев. Кроме того, на одном из участке возле домов, по словам одной из жительниц, водители маршрутных такси устроили туалет.

«Место сбора листвы превращается в стихийную свалку, посаженные молодые саженцы деревьев уже под мусором. Листва с осени не вывозилась, дворники пытались тачками вывезти ее, в перемешку с пластиком, к железной дороге, я остановила их тогда. Вопрос. Все жильцы многоэтажек платят за уборку прилегающей территории, ПОЧЕМУ такой бардак на улице по дороге на остановку? Фото 2-3: справа вдоль забора - мусор + водители маршруток устроили туалет, летом стояла невыносимая вонь. Разговоры с диспетчерами ни к чему не приводят. Хелп!» – написала Марина Головина.

Напомним,