Глава «Укрзалізниці» Кравцов заявил о своей отставке

Глава правления «Укрзалізниці» Евгений Кравцов уйдет со своей руководящей должности. Для его отставки нужно принять «формальные решения» в 2020 году.

Об этом сообщается на официальном сайте «Укрзалізниці».

«В последнее время ходило много разговоров о якобы конфликте «Укрзалізниці» и Министерства инфраструктуры. Но мы командные игроки с единственной важной целью – улучшение состояния «Укрзалізниці» и желание эффективного развития украинской инфраструктуры. А это исключает любые конфликты и оставляет место исключительно конструктивным отношениям».

«Уже в начале 2020 года, после рассмотрения моего обращения на заседании Наблюдательного совета о прекращении контракта в связи с переходом на работу в публичном государственном секторе, я уверен, что железнодорожная семья останется близкой для меня… Дальше будет переход на новый уровень. Больше подробностей и комментариев – после принятых формальных решений», - заявил Кравцов.

Напомним, ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Кабинет министров Украины в ближайшее время примет решение о смене руководства «Укрзалізниці» и заявил о коррупции в железнодорожной компании. Министр инфраструктуры Владислав Криклий ранее выразил надежду, что Кравцов или сам уйдет из «Укрзалізниці», или его уволят.