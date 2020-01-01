Вице-премьер Украины рассказал, что его мать уволили из-за решения Кабмина – она попала под сокращение сотрудников РГА

Вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, что из-за решения правительства о сокращении предельной численности сотрудников районных государственных администраций под сокращение попала и его мать, которая работала в одной из РГА.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

- Все, что мы делаем, я чувствую на своей семье. Например, мою маму уволили – она ​​работает в районной администрации, работала – она ​​попала под сокращение чиновников, которое мы приняли в правительстве, - сказал Федоров в программе «Ньюзрум».

- Я очень через себя все пропускаю, что мы принимаем. Я понимал, что ее уволят, но я понимал, что это нужно сделать, потому что идет реформа децентрализации, потому что государство нужно перестраивать, - добавил Федоров.

По словам министра, его мать работала начальницей отдела финансов, «и ее сократили, она попала под сокращение».

Решение сократить предельную численность сотрудников райгосадминистраций Кабинет министров Украины принял 3 ноября. Это обусловлено тем, что в результате реформы децентрализации функции РГА активно переходят к объединенным территориальным громадам. Решение правительства позволит оптимизировать работу РГА и уменьшить расходы бюджетных средств. Всего штат РГА в Украине сокращают на 18 тысяч 449 позиций.