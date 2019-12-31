Президент Белоруссии после разговора с Путиным поручил найти альтернативу российской нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко после обсуждения с президентом России Владимиром Путиным и министром энергетики Александром Новаком поручил прекратить переговоры с Россией и начать альтернативные поставки нефти, используя нефтепровод «Дружба».

Об этом сообщает «Белта».

Пресс-служба Кремля сообщила, что в ходе телефонного разговора Путина и Лукашенко «продолжено обсуждение вопросов, касающихся поставок российской нефти в Белоруссию», и «условлено о предстоящих контактах».

Дмитрий Песков рассказал, что договоренности не достигнуты, однако лидеры стран дали указания компаниям. Он призвал не преувеличивать риски прекращения транзита 1 января.

Александр Лукашенко рассказал, что у него состоялся разговор с министром энергетики России Александром Новаком.

«Только что мы закончили этот разговор. Я передал ему наши договоренности с Президентом Путиным. Вышел напрямую на министра (не по протоколу), потому что завтра первое число, а у нас нет контрактов на поставку нефти в Беларусь», - сказал Лукашенко.

Сообщается, что Лукашенко дал поручение обеспечить уже в ближайшие дни поставку нефти из альтернативных источников. Прежде всего речь идет о поставках железнодорожным транспортом из портов на Балтике, а также о задействовании для альтернативных поставок нефтепровода «Дружба».

Напомним, ранее Россия с Беларусью не смогли договориться о налогах, нефти и газе в рамках вопроса об углублении интеграции.

Сообщалось, что президент Беларуси Александр Лукашенко выразил мнение, что Россия ежегодно «завинчивает гайки» и прессует Беларусь.