Согласование списков для дальнейших этапов взаимного обмена пленными между Россией и Украиной начнется в январе 2020 года

Согласование списков для будущего очередного этапа взаимного освобождения удерживаемых лиц должно начаться уже в январе 2020 года и сам обмен может состояться уже этой зимой при наличии соответствующих условий.

Об этом в комментарии агентству «Интерфакс-Украина» рассказала пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель.

«Во время телефонного разговора 31 декабря президент Украины Владимир Зеленский и президент Российской Федерации Владимир Путин согласились, что согласование списков для будущего взаимного освобождения должно начаться немедленно, следовательно, уже в январе 2020 года. До согласования списков невозможно сказать имена и сколько людей будут согласованы. Однако надеемся, что при условии быстрой работы и технических возможностей будущее взаимное освобождение состоится уже зимой 2020 года», - сказала Мендель.

Мендель указала, что речь идет об освобождении украинцев, в том числе и крымчан, находящихся в Крыму и на территории России, и россиян, находящихся в Украине.