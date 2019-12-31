Согласование списков для дальнейших этапов взаимного обмена пленными между Россией и Украиной начнется в январе 2020 года

Согласование списков для будущего очередного этапа взаимного освобождения удерживаемых лиц должно начаться уже в январе 2020 года и сам обмен может состояться уже этой зимой при наличии соответствующих условий.
Об этом в комментарии агентству «Интерфакс-Украина» рассказала пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель.
«Во время телефонного разговора 31 декабря президент Украины Владимир Зеленский и президент Российской Федерации Владимир Путин согласились, что согласование списков для будущего взаимного освобождения должно начаться немедленно, следовательно, уже в январе 2020 года. До согласования списков невозможно сказать имена и сколько людей будут согласованы. Однако надеемся, что при условии быстрой работы и технических возможностей будущее взаимное освобождение состоится уже зимой 2020 года», - сказала Мендель.
Мендель указала, что речь идет об освобождении украинцев, в том числе и крымчан, находящихся в Крыму и на территории России, и россиян, находящихся в Украине.
Напомним, в воскресение, 29 декабря, состоялся обмен пленными между Украиной и ОРДЛО в формате 123 на 76. В числе тех, кого выдала Украины, были пятеро экс-сотрудников спецподразделения «Беркут», которые обвиняются в убийствах людей на Майдане. Накануне Киевский апелляционный суд изменил им меру пресечения на личное обязательство. В связи с этим сначала у здания суда, а после и у Лукьяновского СИЗО прошли пикеты против выдачи беркутовцев ОРДЛО. На что в ГПУ заверили, что судебное разбирательство в деле по обвинению экс-беркутовцев в причастности к расстрелам на Майдане в феврале 2014 года будет продолжено.