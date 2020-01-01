Украина транспортировала в ЕС первые кубометры российского газа по новому контракту

«Оператор ГТС Украины», с 1 января 2020 ставший новым оператором украинской газотранспортной системы вместо «Укртрансгаза», заявило о продолжении транзита российского газа согласно новому соглашению между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины».

Об этом говорится в сообщении ОГТСУ в Facebook.

«Мы уже транспортировали в ЕС первые кубометры газа по новому транзитному контракту, отныне уже по европейским правилам в межгосударственных точках, ГТС работает в штатном режиме», - говорится в сообщеннии.

Напомним, Украина и Россия в результате переговоров подписали новый контракт на транзит газа через территорию Украины.