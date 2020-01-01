В Украине вступил в силу закон об обличителях коррупции – им будут платить, если ущерб государству составляет более ₴10 миллионов

С 1 января вступил в силу закон относительно обличителей коррупции. Законом предусмотрено, что право на вознаграждение имеет обличитель, который сообщил о коррупционном преступлении, денежный размер предмета которого либо нанесенный государству ущерб от которого в 5000 и более раз превышают размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на момент совершения преступления. Речь идет о взятках в сумме более 10 миллионов гривен.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады Украины.

Размер вознаграждения обличителя составляет 10% от денежного размера предмета коррупционного преступления или размера причиненного государству ущерба от преступления после вынесения обвинительного приговора суда. Он не может превышать 3 тысяч минимальных зарплат. Обличитель может сообщить о коррупционном преступлении: уполномоченным непосредственно на работе (внутренние каналы), в СМИ или анонимно Национальному агентству по предупреждению коррупции, или другим органам.

Анонимные сообщения будут проверять, только если они будут содержать информацию о конкретном лице и факты, которые можно проверить. Проверка может длиться в течение 15 дней, а в случае необходимости ее могут продлить до 30 дней. В документе указано, что обличители и члены их семей будут находиться под защитой государства - им могут предоставить охрану.

Незаконное разглашение или использование лицом в своих интересах информации об обличителе, его близких влечет за собой наложение штрафа от 1000 до 2500 необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на один год.