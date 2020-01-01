В Украине перестала действовать депутатская неприкосновенность

С 1 января 2020 года в Украине вступил в силу закон об отмене депутатской неприкосновенности.

Об этом сообщает «Украинская правда».

Согласно принятым изменениям, статья 80 Конституции Украины излагается в новой редакции, которая не содержит положений о том, что народным депутатам Украины гарантируется депутатская неприкосновенность, и они не могут без согласия Верховной Рады быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы.

В то же время, согласно новой редакции статьи 80-й Основного закона, народные депутаты не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.

Кроме того, накануне Нового года президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Радой законопроект №2237, который привел в соответствие с Конституцией законодательство в части неприкосновенности нардепов. Согласно принятым изменениям, ходатайство о разрешении на задержание, о мере пресечения (содержании под стражей, домашнем аресте), проведение других следственных розыскных действий должны быть согласованы с генеральным прокурором.

Вести досудебное расследование уголовных производств, открытых против народных депутатов, имеют право следователи НАБУ и центрального аппарата ГБР.

Напомним, что также в Украине вступил в силу закон об обличителях коррупции.