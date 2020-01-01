В ГБР признали, что не справились со своими задачами – Госбюро просит присылать информацию о коррупции чиновников

Новообразованное ГБР по итогам 2019 года не справилось с первоочередными задачами и вызовами.

Об этом сообщается на сайте Государственного бюро расследований.

«Установлены существенные нарушения как в организации деятельности подразделений, взаимодействии с правоохранительными органами, так и кадровом и техническом обеспечении», - сообщили в ГБР.

В связи с этим в ГБР пригласили «общественность и коллег» для конструктивного обсуждения путей преодоления кризисных явлений, повышения эффективности работы следственных и оперативных подразделений. Также просят сообщать о коррупции чиновников на электронную почту Госбюро: informator@dbr.gov.ua.

«Мы ждем обстоятельную информацию о злоупотреблениях чиновников и правоохранителей, их скрытых активах, коррупционных связях. Обращаем внимание на то, что в письмах-сообщениях должны быть четко изложены факты и обстоятельства, предоставлено их подтверждение», - отметили в Госбюро.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский уволил руководителя ГБР Трубу и назначил временной главой ведомства нардепа от «Слуги народа».