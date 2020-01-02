​Новым поверенным по делам США в Украине стала Кристина Квин

Временной поверенным в делах США стала заместитель главы миссии США в Украине Кристина Квин.

Об этом сообщили в пресс-службе диппредставительства, опубликовав видеообращение Квин.

«Наша заместитель главы миссии США в Украине, Кристина Квин, теперь стала временным поверенным в делах США. Вот, что она думает о крепком #ПартнерсвоУкраинаСША», - говорится в заметке Посольства.

Квин на видео рассказывает, что находится в Украине уже около 6 месяцев в должности заместителя главы миссии.

«Я рада возможности познакомиться с людьми, которые живут в Украине во время пребывания в Киеве, а также во Львове и Днепре. Я с восторгом встречу новые вызовы и большую ответственность на должности временно поверенный в делах США в Украине», - говорит Квин и добавляет, что «после того, как руководство Посольства меняется, политика прочной поддержки Украины остается стабильной».

Справка:

Кристина Квин начала карьеру дипломата в 1992 году в качестве сотрудника консульства в Париже. До приезда в Украину она работала в посольстве США в Париже в качестве замглавы миссии и советника по экономическим вопросам.

В 2019 году она также занимала должность заместителя бывшего временного поверенного Уильяма Тейлора.

Как известно, 31 декабря Уильям Тейлор покинул Украину, отметив прогресс в возвращении мира на Донбассе. Тейлор находился на этой должности с июня 2019.