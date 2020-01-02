Появилось видео, как депутат Николаевского облсовета Олабин угрожает патрульным пистолетом

Опубликовано видео, как депутат Николаевского областного совета Вадим Олабин ночью 24 декабря нарушил ПДД и угрожал патрульным пистолетом.
Ранее сообщалось, что депутат Вадим Олабин ночью 24 декабря нарушил ПДД и угрожал патрульным пистолетом. Происшествие произошло на трассе «Николаев - Одесса», не доезжая около четырех километров до села Красное, приблизительно в 01:30. Полицейские остановили водителя «Toyota Camry», который двигался в направлении Николаева, из-за нарушения правила дорожного движения при обгоне патрульного автомобиля на перекрестке. При этом в комментарии «Преступности.НЕТ» Вадим Олабин подтвердил, что у него была «плохая ситуация» с патрульными, но он отрицает факт угрозы в сторону полицейских.
2 января, по согласованию с и.о. прокурора Николаевской области следователем сообщено о подозрении депутату Николаевского областного совета Вадиму Олабину, который угрожал сотрудникам патрульной полиции пистолетом.
За угрозу оружием полицейским следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 345 УК. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Пистолет, предварительно травматического действия, правоохранители изъяли и направили на экспертизу.
Расшифровка разговора:
Полицейский: Добрый вечер.
Вадим Олабин: Здрасьте.
П.: В чем проблема?
В.О.: Вы точно полицейский?
П.: Конечно, показать удостоверение?
Звук щелчка затвора
П.: Я не понял, что это такое?
В.О.: Пистолет, который я держу наготове.
П.: Вы кто такой?
В.О.: Я нормальный человек.
П.: Вы чего оружие достали?
В.О.: Потому что два часа ночи.
П.: Спрятали оружие!
В.О.: Поехали в село
П.: Я вам говорю, спрятали оружие.
В.О.: Поехали в село, вы слышите меня?
П.: Какое село? Спрятали оружие, вам что непонятно? Я старший сержант полиции Хриптиевский.
В.О.: А я полковник Олабин.
П.: И что дальше?
В.О.: Поехали в село, я не буду с вами разговаривать посреди дороги. Я вас нормально прошу.
П.: Я вам объясняю, оружие спрятали.
В.О.: Вы стоите с пистолетом без кобуры.
П.: Вы меня слышите, я сейчас еще буду досылать патрон в патронник.
В.О.: Может, вы меня застрелите здесь?
П.: Я еще раз предупреждаю, оружие спрятали. Что непонятного?
В.О.: Где вы видите у меня оружие? У меня пистолет с резиновыми пулями.
П.: Разрядили и убрали.
В.О.: Уберите пистолет.
П.: Вы кто такой, чтобы мне тут рассказывать?
В.О.: Вот сука, ну хорошо.
П.: Не сука… Спрятали пистолет быстро. Ваши документы.
После этого, депутат уезжает с места инцидента, а патрульные едут за ним. В этом время, полицейская сообщает своим коллегам о произошедшем. В итоге, депутата таки догнали и составили протокол. При этом, депутат Вадим Олабин заявлял, что дождется пока патрульный снимет свои погоны.
Отметим, что в декларации Вадима Олабина нет автомобиля «Toyota Camry», который остановили полицейские. Он пояснил «Преступности.НЕТ», что это служебный транспорт фирмы, в которой он работает.
Напомним, как Вадим Олабин пытался выгнать с заседания областной комиссии директора дочернего предприятия «Николаевский облавтодор» Дениса Харлана. Еще напомним, как в мае депутаты Николаевского облсовета Федор Барна и Вадим Олабин устроили конфликт во время заседания бюджетной комиссии. А еще ранее Вадим Олабин в ходе заседания постоянной депутатской комиссии облсовета по вопросам законности принялся угрожать заместителю главы Николаевской ОГА Александру Кушниру, намекая на физическое насилие.
Стоит добавить, что Вадим Олабин входит в состав комиссии по отбору патрульных, а также был членом постоянной полицейской комиссии, которая занимается отбором кадров в структуру ГУНП.