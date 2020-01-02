Появилось видео, как депутат Николаевского облсовета Олабин угрожает патрульным пистолетом

Полицейский: Добрый вечер.

Вадим Олабин: Здрасьте.

П.: В чем проблема?

В.О.: Вы точно полицейский?

П.: Конечно, показать удостоверение?

Звук щелчка затвора

П.: Я не понял, что это такое?

В.О.: Пистолет, который я держу наготове.

П.: Вы кто такой?

В.О.: Я нормальный человек.

П.: Вы чего оружие достали?

В.О.: Потому что два часа ночи.

П.: Спрятали оружие!

В.О.: Поехали в село

П.: Я вам говорю, спрятали оружие.

В.О.: Поехали в село, вы слышите меня?

П.: Какое село? Спрятали оружие, вам что непонятно? Я старший сержант полиции Хриптиевский.

В.О.: А я полковник Олабин.

П.: И что дальше?

В.О.: Поехали в село, я не буду с вами разговаривать посреди дороги. Я вас нормально прошу.

П.: Я вам объясняю, оружие спрятали.

В.О.: Вы стоите с пистолетом без кобуры.

П.: Вы меня слышите, я сейчас еще буду досылать патрон в патронник.

В.О.: Может, вы меня застрелите здесь?

П.: Я еще раз предупреждаю, оружие спрятали. Что непонятного?

В.О.: Где вы видите у меня оружие? У меня пистолет с резиновыми пулями.

П.: Разрядили и убрали.

В.О.: Уберите пистолет.

П.: Вы кто такой, чтобы мне тут рассказывать?

В.О.: Вот сука, ну хорошо.

П.: Не сука… Спрятали пистолет быстро. Ваши документы.