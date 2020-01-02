О Медведчуке, Крыме, Зеленском и «темниках» при Кучме: интервью с нардепом от «ОПЗЖ» Юрием Загородним

Накануне Нового года в Николаевскую область приехал народный депутат от «ОПЗЖ» Юрий Загородний, который, по имеющейся у редакции «Преступности.НЕТ» является основным претендентом на вакантное место главы областной парторганизации. Мы с ним поговорили о Викторе Медведчуке, в бытность главы Администрации Президента которого Юрий Загородний был его первым заместителем, об отношениях с нардепами от «Слуги народа», об экс-Президенте Петре Порошенко, о Крыме и острове Тузла, и о многом другом.

– Расскажите повестку дня вашего визита в Николаевскую область. С какими целями приехали?

– Сейчас пленарных заседаний Верховной Рады нет, эта неделя работы с избирателями. По решению фракции, у нас было решение закрепить всех народных депутатов, особенно тех, которые прошли по списку, за регионом. Я попросил, чтоб меня закрепили за Николаевской областью. Не за моей родной Киевской областью, а именно за Николаевской. И так как эта неделя работы с избирателями, и эта неделя накануне Нового года, Рождества Христова, сегодня (интервью было записано 26 декабря, – ПН) я приехал в Николаевскую область чисто с этой благородной, благотворительной миссией, и для того, чтобы в некоторых дошкольных учреждениях поздравить детей с Новым годом, вручить им новогодние подарки. Это было сегодня сделано в детском садике в городе Первомайске, в городе Южноукраинске, в селе Александровка, в детском саду Вознесенского района. И в одном из детских садов города Николаева. И я общаюсь с педагогическим коллективом этих дошкольных заведений, на это пошел практически весь день. Других вопросов, связанных с партийной работой, организационно-политической работой, сегодня не было.

– Почему Николаевская область?

– С Николаевской областью связана небольшая частичка моей жизни. И я могу сказать, что в Николаевской области происходило где-то мое становление, как личности. Потому что в восемнадцатилетнем возрасте, когда я был призван в Вооруженные Силы Советского Союза, я попал в Николаев, был в военно-морской учебке связи, которая находится возле Варваровского моста. Тогда она была в/ч 72133. Я полгода был в Николаеве, закончил учебку, получил квалификацию, военно-морскую специальность – радист и был отправлен дальше служить на большой противолодочный корабль «Николаев», бортовой номер 701. Это первый корабль из тогда очень новой серии больших противолодочных кораблей серии 11-34 Б. Тогда первый из этой серии корабль был «Николаев», потом был «Керчь», потом «Азов», «Талин», «Ташкент» и «Петропавловск». Таких кораблей было всего лишь семь. Но потом, на Черноморском флоте, насколько я помню, остались «Керчь», «Азов» и, кажется, «Очаков». Остальные корабли этой серии были переправлены на Тихоокеанский флот. Так вот, я два с половиной года служил на БПК «Николаев», который здесь строился на заводе имени 61-го коммунара (ныне ГП «Николаевский судостроительный завод», – ПН).

Потом, когда я уже учился на историческом факультете Киевского госуниверститета, студенческую практику на 4 - 5 курсах я проходил на кафедре истории КПСС Николаевского кораблестроительного института. По большому счету, у меня по окончанию университета было направление на работу в Николаеве, на кафедре истории КПСС Николаевского кораблестроительного университета. Так сложилось, что я не приехал сюда на работу, и пошел работать в свою родную школу, в Киевской области, в которой я учился.

Ну вот так я считаю, что Николаев сыграл определенную роль в моей жизни и, скажем, в моем становлении. И дальше, когда я работал в Администрации Президента Украины на должности первого заместителя главы Администрации Президента Украины, я не один раз приезжал сюда чисто уже по работе, по разным вопросам, и один раз я возглавлял государственную комиссию по проверке работы Николаевской облгосадминистрации, когда главой областной администрации был мой хороший друг, человек, с которым мы поддерживаем отношения и по сегодняшний день – это Алексей Николаевич Гаркуша. У меня были очень хорошие, дружеские отношения с Владимиром Дмитриевичем Чайкой, бывшим мэром, к сожалению, сегодня покойным. Прекрасный мэр, один из лучших мэров Украины. Ну и у нас в свое время, скажем, когда была политическая востребованность, политически сильная партийная структура как СДПУо (Социал-демократическая партия Украины (объединенная), – ПН), я тоже принимал участие в работе Николаевской областной организации, всегда избирался делегатом на партийных съездах. По большому счету, в Николаеве живут мои хорошие знакомые, мои друзья, с которыми я много лет поддерживаю отношения. И еще, небольшой секрет, я в Николаеве бываю очень часто, практически каждое лето я всегда бываю в Николаеве, приезжаю на несколько дней. Мне очень нравится николаевский зоопарк, каждое лето я приезжаю в этот зоопарк. Ну вот этим летом, когда я был с внучкой в зоопарке, я впервые услышал рев льва. Это было что-то впечатляющее.

– Удивительно было услышать, что ваша поездка не касалась партийной работы. Особенно если учесть, что в последнее время звучат разговоры о некоем расколе в партийной организации. На самом деле ли это так?

– Проблема Николаевской областной организации политической партии «Оппозиционная платформа - За життя» есть, но она немного в другом. Проблема в том, что сегодня нет вообще руководства областной партийной организации «ОПЗЖ». И в этом вакууме, когда нет руководства, каждый хочет быть полководцем, или Наполеоном, или наполеончиком. Это действительно. Каждый там ведет всякие сепаратные переговоры, хочет себя показать. Многие хотят показать себя, что, мол, именно я являюсь тем, кто должен здесь руководить. Я не хочу забегать наперед, но могу сказать одно, что в январе – в первой половине февраля будет конференция Николаевской областной партийной организации, где будет избрано новое легитимное руководство областной организации. И я думаю, что тогда прекратятся все расколы. Раскола, как такового, не может сегодня быть, потому что нет руководства. А есть претенденты.

– Претенденты местные?

– Давайте подождем…

– Я почему спрашиваю, потому что, в частности, звучит и ваша фамилия, как возможного руководителя Николаевской областной организации.

– Да, есть такое.

– То есть, мы можем увидеть вашу кандидатуру?

– Да.

– Буквально неделю назад депутат Николаевского областного совета Максим Невенчанный, который также имеет отношение к партии «Оппозиционная платформа – «За життя», заявил, что бывший народный депутат от партии «Блок Петра Порошенко» Борис Козырь возил на «смотрины» к Виктору Медведчуку депутата городского совета Олега Солтыса. Информация о том, что Солтыс становится более предрасположенным к «Оппозиционная платформа – «За життя», хотя избирался от «Оппозиционного блока», также появляется. После появилась информация, что кандидатура Солтыса не устроила Виктора Медведчука.

– Я вам скажу, такой встречи не было вообще. Может быть Солтыс к кому-то и приезжал, но у Медведчука его не было точно, я об этом заявляю ответственно.

– А есть ли участие Бориса Козыря в жизни «ОПЗЖ» в Николаевской области?

– Я не знаю.

– Потому что есть информация, что Козырь, в том числе, частично финансировал избирательную кампанию кандидата в нардепы Анатолия Дворника.

– Насколько я знаю, Борис Козырь сам избирался баллотировался в кандидаты в депутаты, а кого он финансировал… Если он легально заработал деньги и хотел кому-то помочь, чтоб стать еще народным депутатом, это личное дело Бориса Козыря. Если его деньги легально заработаны, задекларированы, почему бы ему не помочь? Кто такой Дворник, честно сказать, я не знаю. Хотя фамилию слышал, но лично не знаю.

– Просто сам Козырь непублично говорил о том, что его о поездке якобы просил сам Юрий Бойко.

– Вы знаете, украинская политика настолько взаимосвязана… У меня то же самое. Я депутат Верховной Рады в первый раз, я никогда не был депутатом никакого совета вообще. Ни сельского совета, ни поселкового, ни районного, ни областного, никогда. Да, занимал разные должности в государстве, проработал 9 лет в Администрации Президента Леонида Кучмы, работал в должности инспектора, потом стал заместителем главы Администрации Президента. Но сегодня у меня отношения с многими депутатами Верховной Рады из самых разных фракций: и из фракции Порошенко, я с ними общаюсь, у меня с некоторыми хорошие отношения, и с БЮТа, внефракционными, и с «Голоса», и со «Слуги народа». Вот у меня хорошие отношения сложились с Александром Пасечным, народным депутатом, «мажоритарщиком» от Николаевщины, руководитель, насколько я знаю, Николаевской областной организации партии «Слуга народа». Мы познакомились с ним на футбольном турнире, который был между фракциями Верховной Рады, в финале играли «Слуга народа» и «ОПЗЖ».

– Такие турниры существуют?

– Да, у нас был такой турнир, руководитель комитета Верховной Рады по делам спорта и молодежи Андрей Кожемякин, Григорий Суркис. В плане работы это очень хорошо. В сентябре был проведен парламентский турнир между фракциями. В финале сошлись «Слуга народа» и «ОПЗЖ». «Слуга народа» выиграла, они более молодые, большинство из них умеет нормально играть в футбол. А потом, по итогам этого турнира была сформирована сборная Верховной Рады по футболу, но так случилось, что основу сборной составляет «Слуга народа», а от нашей фракции в сборную вошли четыре человека: Сергей Левочкин, Александр Пузанов, Александр Колтунович и я. Несколько человек внефракционных, от БЮТа два человека. Это сборная, 7 декабря у нас была товарищеская игра со сборной Парламента Турции. Счет был 1:1. Мы проигрывали туркам, там очень хорошая команда, один из них в прошлом профессиональный футболист, играл за сборные Турции, был центральным защитником. Депутат национальных сборов Турции.

Александр Пасичный – капитан Парламентской сборной по футболу, тренер – Александр Забаров. Мы ходили на тренировки, готовились к турниру. С Александром мы познакомились на футбольном поле и мы каждый день разговариваем с ним в Верховном Совете. Общаемся на разные темы. И кроме него в «Слуге народа» есть разные люди, с которыми я общаюсь. Это ответ на то, что Борис Козырь общается с Бойко. Они были вместе в парламенте 8-го созыва и, естественно, у них отношения какие-то есть. Депутаты между собой общаются. Какие потом по итогу решения принимают, политические, голосования – это уже внутрипартийные или внутрифракционные, или его личное решение, как он будет голосовать. А в отношениях здесь ничего такого нет. Точно так же с Александром могу говорить на самые разные темы. Вот говорю ему: «Саша, хочешь сходить на хоккей, на Чемпионат мира, где играла сборная Украины. У меня есть билеты, но у меня не получается. Ты сходишь?» Он говорит: «Да». Он пошел и смотрел. Почему хоккей? Потому что я играю в хоккей. Я Чемпион Украины по хоккею среди аматоров. Мы недавно приехали с турнира в Праге, где стали стали чемпионам Европы сред любителей. Очень хороший турнир был. Хоккей для меня много чего значит. Так получилось, что у меня не получилось и Саша пошел со своим другом, депутатом из Харькова, с которым я тоже хорошо общаюсь. Так, что в этом нет ничего плохого или зазорного.

– Возвращаясь к вопросу областной партийной организации. Ни одна партийная организация не может работать без людей, которые знают толк в партийном строительстве. То есть мало набрать людей, нужно еще выстроить их работу, вертикаль и так далее. Есть ли такие люди в Николаевской областной организации?

– Я могу сказать, что на Николаевщине была очень сильная структура Социально-демократической партии «Украина единая» и она сохранилась по сегодняшний день. И я сегодня видел в Первомайске, и в Южноукраинске, и в Вознесенске виделся с нашими «есдеками», потому что я тоже выходец из «есдеков». И сегодня в организации моей поездки помогал Николай Леонтьевич Еропунов, старый «есдек», которого все прекрасно знают. И в вопросе кадровой структуры, какое бы решение кадровое не было принято, я глубоко уверен, что те люди, которые возглавят Николаевскую областную партийную организацию, они будут строить партийную организацию и готовить ее к новым местным выборам по новому Избирательному Кодексу уже исходя из предыдущего опыта и сегодняшних новейших технологий и наработок, которые были апробированы на последних выборах, как президентских, так и парламентских.

– То есть в случае избрания вас главной, вы будете подтягивать этих людей?

– Давайте не будет говорить. Стратегический совет партии определиться и будет рекомендовать Областной конференции свою кандидатуру, а Областная конференция будет избирать руководителя.

– Мероприятие будет открыто для СМИ?

– Да, конечно. Конференция будет открыта и николаевские СМИ будет приглашены.

– После парламентских выборов, когда все увидели распределение голосов, многие высказывали мнение, что, если бы «ОПЗЖ» шли единым фронтом с «Оппозиционным блоком», то результаты были бы совсем другие.

– Это правда. Результаты были бы другие и на президентских, и на парламентских выборах. Если бы все согласились, что единым кандидатом был Юрий Бойко, то и результат был бы другой. Были бы совсем другие расклады по второму туру. Вся социология показывала, что во второй тур выходили бы Зеленский и Бойко.

По парламентским выборам социология показывала, что на первом месте была партия «Слуга народа» и это понятно, потому что на то время был высокий рейтинг доверия к Президенту и он был как супер-локомотив для проведения своей политической силы в парламент. С другой стороны, заметьте, они достаточное количество набрали сами, но в составе у них получилось мажоритарщиков больше, чем списочников. А некоторые мажоритарщики от этой политической силы становится в некоторой мере головной болью. Потому что они не выполняют под «одобрямс» те, команды, которые выполняют списочники. И если бы мы пошли с ОБ вместе, то результат был бы совсем другой. Не будем рисовать большие цифры, но результат на уровне 20% был бы реальным.

– Почему не смогли договориться?

– Очень сложный вопрос, но я скажу так. Переговоры шли около полугода. И в конечном итоге, они прекратились из-за того, что сыграло не стратегическое мышление, а некоторые личные амбиции. И после этого переговоры зашли в тупик.

– Одной из версий было то, что не смогли принять приход Медведчука в партию.

– Нет. Это обывательские разговоры. Потому что бытуют разговоры, что Виктор Владимирович Меедведчук после 2006 года был вне политики, но на самом деле он всегда был в политике. От многих можно услышать,что Медведчука не было в Украине. Он был все эти годы в Украине и в центре всей украинской политики. И ни один Президент Украины не мог обойтись без Медведчука.

Я с ним общаюсь каждый день. И один раз у нас был такой разговор, что есть один вопрос, и для того, чтобы он был реализован, надо разговаривать с Порошенко. У меня лично с Порошенко есть определенные отношения. И мой последний разговор с ним был где-то в 2013 году, когда я возглавлял Профессиональную хоккейную лигу Украины и эта лига проводила чемпионаты. Я провел переговоры, чтобы он взял под свое обеспечение винницкую команду «Вінницькі гайдамаки». Мы договорились но я видел, что огромного желания у него нет. Месяца через два он мне позвонил и говорит: «Я виходжу з цього проекта. Я не хочу, щоб моїм салом били мене по обличчю. Я виходжу. До тебе не має жодних претензій і двері мого кабінету для тебе завжди відкриті». Я его поблагодарил, но этим предложением ни разу не воспользовался. Это был последний разговор с ним, хоть и пересекались потом.

И Ющенко обращался к Медведчуку с просьбами, и Порошенко обращался и Янукович. Ну в первую очередь это были просьбы решения вопросов с Россией.

– Странно, потому что в одном из последних интервью Янине Соколовой Петр Алексеевич заявил, что Медведчук представлял скорее интересы России в Минске, чем Украины, потому что Путин сделал, все, чтобы не было других кандидатур.

– Я не читал это интервью. Но могу привести слова Порошенко сказанные около двух лет назад, где он на всю страну сказал, что «кращого переговорника, ніж Медведчук, немає. Медведчук дуже професійно і якісно робить свою роботу в рамках Тристоронньої контактної групи, особливо в питанні звільнення українських заручників». Это оценка Порошенко. Но надо знать Петра Алексеевич, он говорит то и тогда, когда это политически выгодно, а не так, как объективно честно.

Так вот, когда я говорил с Медведчуком о том, что есть вопрос, но его может решить только Порошенко, то он ответил: «Я не хочу быть не от кого зависим. Я обращаться не буду. Они ко мне обращаются. Если я могу решить этот вопрос – я его решаю и делаю это не для них. А для Украины». И вот такая позиция у него до сих пор. Поэтому вот этот базар, что из-за Медведчука не договорились – это политический базар.

– Хорошо, а как Медведчук появился в переговорах?

– Медведчук начал заниматься вопросом Донбасса еще, когда даже Петр Порошенко не был Президентом. Его попросил об этом исполняющий обязанности Президента Украины Александров Турчинов. Вот когда только-только начинался кризис на Донбассе, он обратился с просьбой. И вот в мае 2014 года Медведчук, Кучма и Шуфрич проводили в Луганске, в Донецке встречи и переговоры с лидерами еще даже не состоявшихся самопровозглашенных республик в Донецкой и Луганских областях. И тогда был достигнут очень большой прогресс в переговорах. Можно было еще тогда не дать разгореться этому конфликту. Но когда Порошенко стал Президентом, он сказал, что будет победоносная война. И он сам решит проблему за две недели. Но этого не случилось.

Потом уже он снова обратился за помощью к Медведчуку, чтобы наладить отношения с Россией. А дальше, если вы помните, что рекомендовала Медведчука Меркель для того, чтобы его включить в состав украинской делегации для работы в Минске и непосредственно Медведчук занимался освобождением пленных. Он проделал за это время очень большую работу, я знаю это и ответственно могу заявить. Потому что вся эта работа велась в нашем офисе, который тогда назывался «Украинский выбор», а сейчас уже «Оппозиционная платформа – За жизнь». Откровенно говорю, хоть Медведчук после Зеленского официально этими вопросами не занимается, но неофициально мы занимаемся этими вопросами, и к нам по сегодняшний день в офис обращается очень много родственников с просьбами помочь установить местонахождение или освободить их родных. У нас очень большая наработанная база всех этих вопросов, и мы публично говорим, что готовы поделиться этим с властью. И будете вы работать с Медведчуком или не будете, мы готовы это отдать для тех людей, чтобы они поскорее вернулись домой. Но за время своей работы, 484 человека вернулись домой – это непосредственно работа Медведчука.

– То, что вы сказали, только подтверждает неофициальный статус Медведчука – «серый кардинал», начиная со времен Президента Кучмы.

– Я с вами не соглашусь, что он «серый кардинал» со времен Кучмы. Он не был «серым кардиналом», он был руководителем Администрации Президента. Он был публичной политической личностью, ну какой он «серый кардинал». До назначения главой Администрации он был народным депутатом, первым вице-спикером, это публичная работа. Да, он по своему характеру не любит красоваться, и лишний раз появляться на камерах и так далее, но он прозрачно делал свою работу. В некоторой степени я в Администрации Президента был «серым кардиналом», что нигде не появлялся в СМИ, на телеканалах. Я занимался организацией работы Администрации Президента. Потому что глава Администрации должен заниматься стратегией, Медведчук и занимался стратегией, а я занимался ежедневным управлением Администрации, это больше роль «серого кардинала», чем он. Но когда он ушел из политики – у политиков участие может быть активным непубличным – у Медведчука и была активная непубличная позиция. И он занимался украинской политикой всегда, находясь в Украине, не выезжая из Украины ни на день.

– Вы назвали большой ошибкой Владимира Зеленской отстранение Медведчука от переговоров. Не стоит ли ожидать, учитывая хорошие дружеские отношения Медведчука с Путиным, о которых вы говорили в одном из своих интервью, что он не только кум, но и давний друг, который проверен временем, что это будет иметь какие-то негативные последствия для Украины?

– Нет. Абсолютно никак не отобразится. Потому что я знаю позицию Медведчука и позицию Путина. С Путиным я тоже лично знаком, как и с Премьер-министром Российской Федерации Медведевым. Позиция следующая, личные отношения – это личные. Государственные – есть государственные. И личные никак не влияют на государственные. Обратиться с просьбой какой-то можно, а как будет принято решение – это будет исходить из государственных интересов руководителей страны.

– В начале декабря, в здании, где расположен офис Медведчука, проходил обыск. Тогда в «ОПЗЖ» заявили, что это месть СБУ за инициированное уголовное производство. В СБУ заявили, что речь идет вообще о другом, и они обыскивают офис частной охранно-детективной фирмы за продажу информации для служебного пользования. В итоге был задержан Константин Иванов, которого Бутусов назвал личным охранником Медведчука. Что в итоге там произошло, чем закончилось и закончилось ли?

– Давайте начнем с последнего. Константин Иванов никогда не был личным охранником Медведчука. Это бывший сотрудник СБУ, который уволился из СБУ лет 10 назад. Он никогда не был личным охранником Медведчука. Второе – Константин Иванов не был задержан и не является задержанным по сегодняшний день. Третье – вранье, что изъяли информацию для служебного пользования. Это неправда. Эта флешка четырехлетней давности, которая в свое время была передана СБУ, потому что сотрудники СБУ, скажем, всегда проводят работу с разными политическими структурами. И есть там уполномоченные, которые там, скажем, работают. Так вот, в свое время сотрудники СБУ обратились к «Украинскому выбору», мол дайте какую-то информацию нам для отчета руководству, потому что у вас не за что зацепиться. Им была подготовлена флешка с разной информацией о работе структур «Украинского выбора», что мы там сделали за месяц, и отдали эту флешку. Копию этой флешки нашли в рабочем столе Константина Иванова в начале декабря, когда пришли к нам в офис. Это я вам говорю правду, что там есть на самом деле.

Следующее – тот обыск в охранной фирме, это была зацепка, тогда об этом сказали все наши руководители, в том числе и я. Это был повод, чтобы зайти к нам в офис. Потому что в этом офисе находится не только офис народного депутата и руководителя партии «ОПЗЖ» Виктора Медведчука, еще находятся рабочие кабинеты народных депутатов Загороднего, Нимченко, Колтуновича, Черного. Что было перед этим? Была обнародована информация о том, что по указанию руководства СБУ за группой народных депутатов Украины из близкого окружения Медведчука, и перечисляются Нимченко, Шуфрич, Загородний, Колтунович, Столар, Приходько, проводится слежка визуальная, прослушка всех телефонных разговоров, отслеживание передвижения, мест встреч и так далее, прослушка телефонных разговоров членов семей, отслеживание движения денежных средств по счетам. Мы об этом узнали и узнали после того, как был «слит» в СМИ план оперативных действий против нас. И это является прямым нарушением закона, противоправные действия против народного депутата, и депутаты нашей фракции обратились в Госбюро расследований, подписали письмо, где обосновали, что это нарушение закона о народных депутатах. И ГБР на основании обращения обязало СБУ открыть уголовное дело о противоправных действиях сотрудников СБУ в отношении народных депутатов.

Второе – мы обратились в СБУ с письмом от нашей фракции о том, чтобы возбудить уголовное дело против высшего руководства страны за измену национальным интересам страны в проталкивании закона о продаже украинской земли. И чудесным образом совпали наши два обращения, о которых я сказал, с быстрым поводом прийти к нам с обыском.

Дальше мы заявили, что СБУ пришла в наш офис с одной целью – замести следы. Потому что мы получили информацию, что информация из нашего офиса уходит в режиме онлайн и регулярно и ежедневно кладется на стол председателю СБУ. И когда это обнародовали, появились «маски-шоу». Я честно вам скажу, когда я об этом узнал и приехал в офис, первые, кто меня встретил – автоматчики в масках, спрашивают, кто я такой. Я тогда шел с помощником, показал удостоверение народного депутата, я прошел, а помощнику сказали, что нельзя, потому что проводятся следственно-оперативные действия. Люди внутри работали, их никуда не выпускали, держали, чтобы напугать. Но фирма «Шторм» занимает место в конце офиса, а они прошлись и работали по всем этажам. С какой целью? С одной – убрать, снять прослушивающую аппаратуру, при том, что никто не имел права выйти в коридор, потому что везде там ходили «маски-шоу».

– Какое отношение фирма «Шторм» имеет к «Оппозиционной платформе – За жизнь»?

– Фирма «Шторм» имеет договорные отношения с нашей структурой для охраны наших офисов. Почему? Мы никому не доверяем, потому что во времена Майдана в 2014 году и после этого на наш офис было несколько вооруженных нападений, даже разбойных нападений, где все уничтожалось: компьютеры, серверы и так далее. Честно скажу, что во время одного из таких нападений на наш офис, лично ко мне в кабинет ворвались шесть человек и приставили мне к груди пистолет. И мы создали свою охранную структуру, зарегистрировали официально, набрали людей на работу, заключили политической структурой с этой фирмой договор, который выполняет работу по охране наших офисов.

– По сути это ваша охранная фирма?

– Да, это наша охранная фирма. Потому, что мы перестали доверять другим.

– Как у Константина Иванова оказалась копия флешки?

– Константин Иванов – сотрудник этой фирмы, входит в руководство этой структуры.

– Владимир Зеленский в свое время заявил, что пророссийская партия «Опозиційна платформа — За життя» Виктора Медведчука финансируется наличными деньгами из-за рубежа.

– Ну это личное мнение Владимира Александровича Зеленского или та информация недостоверная, которую ему кладут на стол. Я бы хотел задать вопрос: «А как финансируется партия «Слуга народа»? И как сегодня финансируется депутаты партии «Слуга народа»?

Второе, я не понимаю одного, вот у нас все умеют вешать ярлыки: пророссійская політична сила, ще якась політична сила. Я четко заявляю, що партія «Опозиційна платформа — За життя» є чисто українською політичною силою, яка відстоює інтереси України і українського народу . Просто напросто возьмите почитайте программу нашей политической силы и станет все понятно. Вы знаете, я в одном из интервью, не помню на каком канале, я неоднократно об этом говорил, что нашему руководству страны, в первую очередь Владимиру Александровичу Зеленскому просил бы или рекомендовал регулярно читать, хотя бы на ночь, Конституцию Украины, особенно статью 104 и 106. 104 – это присяга Президента, а 106 – это полномочия Президента. И периодически перечитывать свою избирательную программу, с которой он шел на выборы. Я, например, его избирательную программу знаю очень хорошо и я глубоко верю, что я знаю лучше чем он. Потому, что он должен сосредоточится на том, чтобы выполнить те обещания, с которыми он шел на выборы, в которые поверил народ Украины, отдав за него голоса, и он стал Президентом Украины. Я тоже могу сказать, что я и моя семья во втором туре голосовали за Владимира Александровича Зеленского. Потому, что я не хотел, чтобы Президентом оставался Порошенко.

– Вы тогда голосовали против Порошенко.

– Ну не будем раскладывать 73%, потому что можно четко сказать, что с этих 73%, 50% – это те, кто голосовали за Зеленского, следующих 50% – это те, кто голосовали против Порошенко. Вот и все. Это дело политтехнолога раскладывать. Я четко сказал, что я голосовал за Зеленского потому, что не хотел, чтобы Президентом оставался Порошенко.

Все действия нашей политической силы говорят о том, что мы четко отстаиваем интересы граждан Украины. И в вопросах становления мира, и в вопросах земли, и даже в вопросах принятия бюджета на 2020 год мы четко сказали, что это антинародный, антисоциальный бюджет, который не долає злидні, а закріплює злидні в Україні. Это наша четкая позиция. А народ Украины должен четко давать оценку действиям каждой политической силы и представителям этой политической силы. Как работает Президент Украины сегодня? Социология уже показала, что из 73% его рейтинг опустился до 52%. Если он будет так работать, то знаете... На него положены большие ожидания и народ в ожидании, даже после нормандской встречи рейтинг Зеленского чуть-чуть пошел вверх с 52%, потому что у людей снова побеждают новые ожидания: «Он все же может решить эти вопросы». Но если действий не будет никаких, то… Мы видели как всенародный любимец Ющенко, на него молились как на Бога, когда он стоял на сцене, с каким результатом он закончил свое президентство - 4%.

– Какая ваша позиция по Крыму? Как считаете, удастся ли вернуть Украине Крым?

– Крим – це Україна. Вы знаете, я хочу, чтобы Крым вернулся в Украину, и моя позиция, и нашей политической силы, мы говорим: «Крым – это Украина». Вы знаете, никогда об этом не говорил публично, может быть вы первые, кто это услышит. Перед тем, как Крым ушел из Украины, за две недели до этого я был в Крыму. Как мы уже с вами говорили у меня есть хобби, – это хоккей. Я организовал всеукраинский турнир «Кубок воинов-афганцев», где-то в периодичности раз в два года я провожу этот турнир. Так вот этот турнир я организовал в Крыму. В этом турнире принимали участие команды из Симферополя, команды Севастополя, команда из Николаева и моя команда, хоккейный клуб «Рось». Мы два дня играли в хоккей и я встречался там со многими людьми, помимо хоккея, потому что в Крыму есть определенные люди, которые раньше были народными депутатами Украины, были народными депутатами нашей СДПУ(о), были представители нашей молодежной организации, вот я с ними встречался, не буду называть их фамилии. Никакого разговора, намека о том, что должно что-то произойти в Крыму не было. По внешнему виду Крыма, Симферополя даже ничего не напоминало, что здесь должно что-то произойти. Намеков не было, разговоров таких не было, предпосылок не было к этому. А потом опа и Крым уходит. А ларец оказывается открывается очень просто. Когда начались трагические события на Майдане, когда, вы помните, что происходило в областях Украины, когда во всех областях Украины, в областных центрах особенно происходили Майданы. И после трагических событий на Майдане люди выступили против представителей власти Януковича и убирали их, заставляли уйти с должностей и избирали, назначали народную владу. Было же такое? Было. Крымчане, это то, что я знаю, Верховный совет Крыма назначил делегацию, которая приехала в Киев на переговоры о встрече с исполняющим обязанности Президента Турчиновым. Они приехали с одним вопросом, вопросом автономных прав Крыма. Им было отказано. А потом начался разворот в другие стороны. История установит истину и правду, что и есть на самом деле. Но я хочу верить в то, что Крым вернется Украине.

– Вы говорите, что Крым ушел, а другие говорят, что Крым забрали, аннексировали. Просто отжали полуостров. Нельзя же не говорить о том, что там действительно были «зеленые человечки», под дулами которых крымский парламент принимал решения об отделении.

– Я же это не отрицаю. Не могу отрицать. Но то, что Крым должен вернуться в состав Украины. Потому что я же сознательно говорю, что «Крим – це Україна» и другой позиции у меня не будет как у политика, как у человека.

– В 2015 году экономист Андрей Ларионов экс-советник президента России Владимира Путина, представляя в Атлантическом совете США свой доклад о многолетней подготовки Москвы к аннексии Крыма заявил, что: «Конфликт по поводу принадлежности острова Тузла в Керченском проливе стал пробной войной со стороны России». Это было в 2004 году, вы как раз были первым замом главы Администрации Президента. Как это происходило, как удалось тогда не допустить?

– Вы, можно сказать, обратились по адресу. Возможно, это было, скажем, проба, как будет решаться вопрос. События тогда были следующие. В этот период Президент Украины Леонид Кучма находился с рабочей поездкой по странам Латинской Америки, он, кажется, в это время был в Бразилии. Вместе с ним в поездке был глава Администрации Президента Украины Виктор Медведчук. По старшинству в Администрации Президентства я один был на хозяйстве. Ко мне звонит заместитель командующего пограничными войсками Михаил Коваль и говорит: «Нужно срочно встретиться, очень серьезная информация». Я говорю: «Приезжайте». Он приехал и рассказывает, что на косе Тузла начинаются непонятно какие события, срочно надо докладывать Президенту, потому что другого пути нет. Я смотрю на часы, там глубокая ночь. Я набрал на мобильный телефон главу Администрации, доложил ситуацию. Он, естественно, сразу же доложил ситуацию Президенту Украины. Президент Украины, понятно, по закрытой связи связался с руководством правоохранительных органов, какая там была оперативная информация, потому, что информация уже собиралась и поступала Президенту Украины. После он останавливает свой рабочий визит в Америку и возвращается в Украину и напрямую летит в Крым, в Симферополь и сразу едет на косу Тузлу. С той стороны приехал Президент РФ Владимир Путин.

Я и сейчас помню Леонида Кучму, его внешний вид, как он был одет: пальто, фуражка. Они вдвоем на косе Тузла встретились, поговорили и вопрос был урегулирован. Конфликт был исчерпан. Вот это так тогда происходило. То есть оперативная информация, оперативные действия все поставили на свои места. А Кучма, естественно, мог в своем стиле, в своей манере, в своей жесткости разговаривать с Президентами многих стран, в том числе и Президентом РФ Владимиром Путиным. Я даже помню интервью Путина главному редактору газеты «Факты», это интервью, кажется, было в 2007 году, где Путин говорит такие слова: «Был у меня один друг Президент, когда я поднял вопрос о повышении цены на газ, я в ответ услышал: «Володя, ти шо с глузду з’їхав?» Так мог сказать только Президент Украины Кучма. Почему он так говорил? Потому что Украина тогда занимала серьезные, весомые позиции на постсоветском пространстве и среди стран Восточной Европы. В то время, именно этот период – конец 2003 и 2004 год – Украина демонстрировала самые высокие темпы экономического развития на постсоветском пространстве и среди стран Восточной Европы – 12,3% годовой рост ВВП. Ни одна страна таких темпов не имела. И то, что проблемный вопрос сегодня газ. А по какой цене Украина получала газ от Российской Федерации? 50 долларов за 1 тысячу кубометров, не заплатив Российской Федерации ни одного цента. Потому что договор был так заключен, что цена на газ для Украины была идентична цене за транспортировку газа через украинскую ГТС. Вот это мудрость, подход государственного управленца.

– Еще один вопрос о вашей работе в Администрации Президента. В тот период поднялся вопрос так называемых «темников», которые якобы спускались из Администрации Президента украинским СМИ о том, как освещать, или не освещать те или иные события? Что это были за «темники»?

– Я ответственно могу заявить, темников не было. Было следующее. Каждый понедельник в моем кабинете проходило совещание с руководителями телеканалов страны про освещение деятельности Президента Украины. У нас наперед был понятен график работы Президента. Этот график давался телеканалам, и мы обсуждали с каналами вопрос, как будет освещаться деятельность Президента, но всегд оставалось право редакционной политики Президента. У меня тогда в кабинете были менеджеры «ICTV», «СТБ», «Перший національний», «Интер», «1+1». У нас всегда все было в форме диалога, претензий не могло быть.

Вы заметьте еще одно. У нас было то, что сейчас нет у Президентов. Это начал ломать Ющенко и эта его традиция и сейчас существует. У Президента Кучмы первый вторник каждого месяца были пресс-конференция, чего не делают все наши пресс-конференции, начиная с Ющенко. Наши Президенты дают только итоговую пресс-конференцию, делая из них шоу. Новый Президент Украины Зеленский вообще сделал пресс-марафон. Возможно, он хотел показать, что он в хорошей физической форме. Но по содержанию это было совсем не то, что необходимо. И пресс-конференция – это не шоу, это рабочий момент. На пресс-конференции Президента Кучмы приглашались журналисты всех СМИ Украины. И там задавались любые вопросы, фильтрации вопросов никогда не было. И были очень неудобные вопросы, и очень сложные. Но никогда аппарату Администрации Президента не было претензий: «Чтобы этих вопросов я больше не видел». Да, работа со СМИ была, и она сейчас существует, но давления не было, претензий не было, «темников» не было.

– Можете ли назвать до трех главных успехов Зеленского на посту Президента, и до трех поражений?

– Поражения мне легче назвать, чем успехи. Первый успех Зеленского, первый очень его важный шаг - это роспуск Парламент 8-го созыва и объявление досрочных парламентских выборов. Второй успех – состоялась встреча в нормандском формате, которая вселяет надежду у украинцев, что продвижение по пути мира будет. И третий успех, частичный успех, это заявление и определенные шаги по отмене депутатском неприкосновенности. Почему частичный, потому что Президент Зеленский в своей избирательной программе четко сказал, что отменит неприкосновенность Президента, народных депутатов и судей. Неприкосновенность с Президента не снята, с судей не снята, только с народных депутатов с 1 января 2020 года. Хотя большая часть депутатов не боится, что с них сняли депутатскую неприкосновенность. Я, например, не боюсь. Меня это вообще никак не волнует, я не чувствую за собой каких-то грехов, чтобы прикрываться депутатской неприкосновенностью.

Поражение Президента – это невыполнение его избирательной программы. Например, он обещал, что первым законопроектом, который он внесет в Верховную Раду, будет закон о народовластии. А дальше он сказал, что все важные вопросы жизни государства должны решаться на референдуме, на референдуме должна формироваться повестка для власти в интересах народа. Он этого не сделал, прикрываясь различными оговорками, что это очень сложная работа. Хотя турборежим принятия рынка земли – это очень легкая работа.

Второй неуспех – это кадровая работа. В этом плане Президент Зеленский ничем не отличается от Януковича, от Порошенко. При Януковиче у нас все главные руководящие должности занимали выходцы из Донецкого региона. При Порошенко – из Винницкого региона. При Зеленском стало еще уже – выходцы из «95-го квартала». Надо понять, что страна – это не сцена «95-го квартала», это не шоу, а серьезной управление страной.

А третье, я считаю, очень важное, что Президент, который давал клятву народу Украины на Конституции и Пересопницком Евангелие со своих первых шагов пошел по пути нарушения Конституции. Об отдельных тому примерах мы сегодня уже поговорили.

Но все равно я Президенту Зеленскому желаю успеха, потому что он некоторой степени та звезда надежды, которая засверкала на небосклоне, народ в него поверил. И народ в него и сегодня вселяет надежды, что он изменит ситуацию к лучшему: и в международном плане, и в жизненном уровне. Но он должен понять следующее, что он может это сделать только тогда, когда он консолидирует общество, и политические элиты. Он сегодня разъединяет, а надо, чтобы консолидировал. Большой минус, что за полгода он ни разу не встретился с руководителями парламентских фракций. Он работает только с фракцией «Слуга народа». Это неправильно.

Беседовал Анатолий Чубаченко, специально для «Преступности.НЕТ»