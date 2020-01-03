Иран пообещал отомстить за погибшего из-за американского авиаудара в Багдаде высокопоставленного генерала

Власти Ирана пообещали отомстить за убийство генерал-майора Кассема Сулеймани, топ-командующего элитными силами «Кудс».

Об этом заявил министр обороны Ирана Амир Хатами, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на государственное информационное агентство IRNA.

Напомним, что в пятницу ночью, 3 января, три ракетных удара были нанесены по военной базе рядом с международным аэропортом Багдада. В результате чего погиб глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции генерал Касим Сулеймани. США заявили о своей причастности к ракетным ударам по окрестностям аэропорта в Багдаде и гибели командира.

«За несправедливое убийство Сулеймани будет осуществлена ​​сокрушительная месть. Мы отомстим всем, кто был причастен к его убийству», - сказал Хатами.

В Иране заявили, что Сулеймани и командующий иракских шиитов Абу Махди аль-Мухандис 3 января погибли во время обстрела из американских вертолетов их автомобиля в аэропорту Багдада.

Ранее сообщалось, что США усилят свой контингент в Ираке – это ответ на штурм американского посольства в Багдаде.