Генпрокурор Украины Рябошапка уволил Чумака с должности военного прокурора и назначил его своим заместителем

Виктор Чумак Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка уволил с должности военного прокурора Виктора Чумака и назначил его в качестве заместителя генпрокурора.

Об этом сообщается на сайте Офиса генерального прокурора.

Так, Виктор Чумак был уволен с должности военного прокурора, поскольку военная прокуратура была ликвидирована в связи с реформой Генпрокуратуры.

В результате этой же реформы 2 января начал работу новый Офис генерального прокурора.

Справка:

Виктор Чумак родился 5 июня 1958 года. В 1995 году закончил Киевский университет имени Шевченко по специальности «Правоведение».

До 1999 года работал в Национальной академии Государственной пограничной службы.

В 2000 году – возглавил управление правового обеспечения Государственного комитета по делам охраны государственной границы Украины.

В 2004-2009 годах работал экспертом, директором программ политического анализа и безопасности, директором Международного центра перспективных исследований.

Виктор Чумак был народным депутатом 7-го (избирался от «УДАРа» Виталия Кличко) и 8-го (избирался от БПП) созывов.

С 2012 года работал в должности председателя Комитета Верховной Рады по вопросам противодействия и предотвращения коррупции, а с 2014 года – в должности заместителя председателя этого комитета. На выборах президента Украины в 2019 году возглавлял штаб кандидата Анатолия Гриценко. А 11 сентября 2019 года Генпрокурор Руслан Рябошапка назначил своим заместителем - главным военным прокурором Виктора Чумака.

Отметим, 10 сентября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №1032 о реформе органов прокуратуры, который предусматривает создание Офиса генпрокурора вместо Генеральной прокуратуры Украины. Согласно законопроекту, военных прокуратур больше не будет (при этом у генпрокурора будет право создавать специализированные прокуратуры в случае необходимости).

Напомним, что в Николаевской области 99% прокуроров изъявили о желании пройти аттестацию и работать в Офисе Генерального прокурора Украины.