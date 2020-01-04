НАТО приостанавливает работу миссии в Ираке после убийства Сулеймани

Североатлантический альянс (НАТО) объявил о приостановлении своей учебной миссии на территории Ирака на фоне обострения после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.

Об этом пишет LB, ссылаясь на i24News.

«Миссия НАТО продолжается, но учебные мероприятия сейчас приостановлены», - заявил представитель НАТО Дилан Уайт.

По его словам, миссия по подготовке иракских силовых структур, которая действует по просьбе Багдада, была временно приостановлена из-за убийства иранского военного командующего Сулеймани. Миссия НАТО в Ираке, насчитывающая сотни военных, учит силы безопасности страны, как противостоять террористической группировке ИГИЛ.

Также СМИ сообщают, что Вооруженные силы Швеции решили приостановить работу своих военных инструкторов в Ираке после обострения между США и Ираном. 70 шведских солдат и офицеров располагаются на американской военной базе в нескольких километрах к северу от Багдада.

Напомним, что в Багдаде митингующие сломали ворота диппредставительства США, ворвались на его территорию и подожгли помещение для приемов. Демонстранты скандировали «Смерть Америке!», сожгли американские флаги и, миновав контрольно-пропускные пункты, проникли на территорию охраняемой «зеленой зоны».

Этот квартал в центре Багдада на западном берегу реки Тигр появился после свержения режима Саддама Хусейна в 2003 году. На его территории расположены госучреждения, дома и виллы чиновников, правительственные здания, включая парламент страны.

Охранявшие посольство сотрудники сил безопасности забросали митингующих светошумовыми гранатами, а также применили слезоточивый газ. Протестующие разбили камеры наружного наблюдения. По данным иорданской газеты Al-Hadath, возле дипмиссии собралось около 20 тысяч человек.

Атака на посольство произошла после смертоносных авиаударов США, в результате которых погибли 25 боевиков иракской шиитской военизированной группы «Катаиб Хезболла», поддерживаемой Ираном.

Также сообщалось, что США усилят свой контингент в Ираке – это ответ на штурм американского посольства в Багдаде.

После этого, ночью 3 января, три ракетных удара были нанесены по военной базе рядом с международным аэропортом Багдада. В результате чего погиб глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции генерал Касим Сулеймани. США заявили о своей причастности к ракетным ударам по окрестностям аэропорта в Багдаде и гибели командира. В частности, власти Ирана пообещали отомстить за убийство генерал-майора Кассема Сулеймани, топ-командующего элитными силами «Кудс».

В свою очередь, государственный департамент Соединенных Штатов настоятельно рекомендует американским гражданам немедленно покинуть Ирак из-за напряженной ситуации в регионе.

После по Багдаду нанесли новые смертельные авиаудары - США отрицает свою причастность.