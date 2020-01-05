Трамп угрожает Ирану уничтожить 52 цели в случае атак по США

Президент США Дональд Трамп пригрозил уничтожить 52 цели в Иране в случае атак по американцам.

Об этом он написал в Twitter.

«Пусть это послужит предупреждением: если Иран нанесет удар по американцам или американским активам, у нас есть 52 цели (символизирующие 52 американских заложника, захваченных Ираном много лет назад), некоторые из которых имеют большую важность для Ирана и иранской культуры, и эти цели, и сам Иран, очень быстро и очень жестко будут атакованы. США не хотят больше угроз!» - написал Трамп.

Напомним, что в пятницу ночью, 3 января, три ракетных удара были нанесены по военной базе рядом с международным аэропортом Багдада. В результате чего погиб глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции генерал Касим Сулеймани. США заявили о своей причастности к ракетным ударам по окрестностям аэропорта в Багдаде и гибели командира.