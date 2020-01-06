Скандальная кампания Cambridge Analytica работала на одну из украинских партий в 2017 году, - американские СМИ

Британская кампания Cambridge Analytica, которую обвинили в незаконном сборе персональных данных из профилей социальных сетей Facebook, работала в 2017 году с одной из украинских политических партий.

Об этом пишет «The Guardian».

По данным издания в течение следующих месяцев состоится очередная утечка десятков тысяч документов, касающихся деятельности Cambridge Analytica. Сообщается что компания обрела глобальную инфраструктуру, работая через сеть в 68 странах.

Первые публикации новых документов начались в Twitter-аккаунте @HindsightFiles в Новый год со ссылками на материалы о выборах в Малайзии, Кении и Бразилии.

Британский ресурс отмечает, что документы поступили от Британи Кайзер, бывшей сотрудницы Cambridge Analytics, которая впоследствии свидетельствовала в рамках расследования специального прокурора Министерства юстиции США Роберта Мюллера, который курировал дело о российском вмешательстве в президентские выборы 2016 года в США.

По словам Британи, неопубликованные документы содержат материалы свидетельства о том, что фирма работала на политическую партию в Украине в 2017 году, даже находясь под следствием в рамках запроса Мюллера.

- Я очень боюсь того, что произойдет на выборах в США в этом году, и я думаю, что один из немногих способов защитить себя - это собрать как можно больше информации. Наши избирательные системы очень открыты для злоупотреблений, - заявила Кайзер.

Бывшая сотрудница компании добавила, что существуют тысячи документов, подтверждающих «ширину и глубину работы» Cambridge Analytics, которая «выходит за рамки того, что люди думают и знают о скандале с Cambridge Analytica». По словам Британи, стратегия была разработана совместно с правительствами, спецслужбами и коммерческими и политическими компаниями для манипулирования населения.

Напомним, ранее сообщалось, что Facebook оштрафуют на $5 миллиардов из-за утечки данных пользователей. Речь идет о событиях 2018 года, когда стало известно, что Cambridge Analytica получила доступ к личным данным 87 миллионов ​​пользователей соцсети без их ведома.