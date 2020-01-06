Премьер Гончарук анонсировал создание в Украине единого туристического портала

В Украине до осени текущего года будет создан единый туристический портал, на котором путешествующие смогут получить разнообразную помощь.

Об этом говорится в сообщении Правительственного портала.

- Нужно создать все условия, чтобы в Украину приезжало как можно больше туристов. Это, конечно, сервисы. Дороги, строительством которых мы сейчас активно занимаемся. А также безопасность. Именно поэтому создается единое окно помощи туристам. Чтобы можно было обратиться с любым вопросом и получить ответ или помощь, - отметил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

По данным Кабмина, единый портал будет работать как онлайн, так и в телефонном режиме. Его работу уже запустят к осени 2020 года. Также будут созданы локальные туристско-информационные центры в регионах.

Как сообщили в Министерстве культуры, молодежи и спорта, создано соответствующее агентство, которое, в частности, будет реализовывать этот проект.

В правительстве также напомнили, что создание единого туристического портала предусмотрено программой деятельности Кабинета министров Украины, которая утверждена в сентябре 2019 года.

Документом определены ключевые направления работы министерств. Они детализированы - по каждой из 78 этих целей Программы опубликована концепция и индикаторы, по которым будут измеряться их достижения.

- Правительство делает свою работу еще более прозрачной - документ выставлен на обсуждение до официального утверждения. Все заинтересованные лица по каждой из концепций могут дать обратную связь, - добавили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кабмине намерены создать единый реестр украинцев.