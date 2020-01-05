За три недели прекращена деятельность 439 нелегальных АЗС, 111 заправок - демонтированы, - премьер Гончарук

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что борьба с деятельностью нелегальных АЗС по всей Украине продолжается.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Всего за три недели работы СБУ, ГФС, правоохранительных и контролирующих органов уже проверено 787 АЗС, в том числе 439 нелегальных АЗС прекратили свою деятельность, 111 - демонтированы и арестовано 275,4 тонн горючего», - написал Гончарук.

К работе также присоединились руководители всех ОГА.

«Дал поручение ликвидировать проблему до 9 января. Мы должны как можно быстрее побороть теневой рынок для дальнейшего роста экономики страны», - резюмировал премьер.

Напомним, 26 декабря премьер-министр Украины Алексей Гончарук дал поручение Государственной фискальной службе вместе с правоохранительными и другими контролирующими органами до 9 января решить проблему с нелегальными заправками.