После убийства высокопоставленного генерала Иран вышел из ядерной сделки и угрожает США военным ударом

Правительство Ирана объявило, что отказывается от последних ограничений по ядерной сделке, заключенной в 2015 году Ираном и шестью странами-посредниками.

Об этом сообщает Associated Press.

«Иран окончательно откажется от ограничений по ядерной сделке, прежде всего касающихся числа центрифуг. Таким образом, иранская ядерная программа не будет иметь никаких ограничений в части производства, […] а также исследования в этой области и дальнейшего развития программы», — говорится в заявлении правительства.

«Сотрудничество с МАГАТЭ продолжится и Иран вернется к выполнению своих обязательств по ядерной сделке, если санкции в отношении страны будут сняты, а интересы страны будут учтены», — добавили иранские власти.

Кроме того, как заявил официальный представитель МИД страны Аббас Мусави, Тегеран также должен добиться, чтобы США ответили за убийство генерала Касема Сулеймани.

В тоже время, в воскресенье, 5 января, военный советник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и бывший министр обороны страны Хосейн Деган заявил в интервью телекомпании Си-эн-эн, что Иран готовится нанести удар по американским военным объектам.

- Войну начала Америка. Поэтому они должны быть готовы к адекватной реакции на их действия. Единственное, что может положить конец этому периоду войны, это удар по американцам, равноценный тому, который они нанесли, — заявил он.

Генерал добавил, что «ответ несомненно будет военным и будет направлен против военных объектов». Он также подчеркнул, что иранское руководство Ирана «никогда не стремилось и не будет стремиться к войне».

Издание Reuters со ссылкой на официального представителя США сообщают, что иранские ракетные силы на территории своей страны демонстрируют боевую готовность.

- Они очевидно находятся в состоянии повышенной готовности. Сейчас невозможно определить: находятся они в состоянии обороны или готовятся к нападению. Но мы внимательно за этим следим, – сказал источник.

Не уточняется также, установлены ли конкретные объекты в качестве целей иранцев.

В свою очередь, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил о том, что если Иран, как представители страны обещали ранее, нанесет удар по любому гражданину или объекту США, со стороны Америки сразу последует ответный удар. Об этом глава Белого дома оповестил в своем Twitter.

«Этот пост для медиа будет служить уведомлением Конгресса США о том, что если Иран нанесет удар по любому лицу или цели США, Соединенные Штаты быстро и полностью нанесут ответный удар, и, возможно, непропорционально. Такое официальное уведомление не требуется, но, тем не менее, оно предоставляется!» - написал Трамп.

Напомним, 3 января, три ракетных удара были нанесены по военной базе рядом с международным аэропортом Багдада. В результате чего погиб глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции генерал Касим Сулеймани. США заявили о своей причастности к ракетным ударам по окрестностям аэропорта в Багдаде и гибели командира.