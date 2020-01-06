Хакеры разместили фото окровавленного Трампа на сайте правительства США

В воскресенье, 5 января, хакеры разместили на сайте Федеральной депозитарной библиотечной программы снимок с окровавленным президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает SkyNews.

Так, фотография сопровождается заявлением, сделанным на персидском и английском языках от якобы «Исламской Республики Иран».

«Мы не прекратим оказывать поддержку нашим друзьям в регионе — угнетённым народам Палестины, Йемена, Бахрейна, народу и правительству Сирии и Ирака», - говорится в сообщении.

Уточняется, что на данный момент сайт недоступен для пользователей. При попытке зайти на него у пользователей выдается сообщение об ошибке.

Накануне инцидента, Министерство внутренней безопасности США предупреждало о возможных атаках иранских хакеров.

Напомним, 3 января, три ракетных удара были нанесены по военной базе рядом с международным аэропортом Багдада. В результате чего погиб глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции генерал Касим Сулеймани. США заявили о своей причастности к ракетным ударам по окрестностям аэропорта в Багдаде и гибели командира.

6 января после убийства высокопоставленного генерала Иран вышел из ядерной сделки и угрожает США военным ударом.