Международные профсоюзы раскритиковали проект нового Трудового кодекса Украины

В Международной конфедерации профсоюзов (ITUC) заявили, что проект Трудового кодекса, в случае его окончательного принятия, лишит работников правовой защиты, а профсоюзов - способности их защищать.

Об этом пишет ЭП со ссылкой на заявление пресс-службы конфедерации.

Конфедерация профсоюзов считает, что результатом принятия проекта закона станет: упрощенное увольнение работников в любой момент по желанию работодателя; краткосрочные индивидуальные трудовые договоры; договора с нефиксированным рабочего времени; сверхурочная работа станет нормой и будет оплачиваться в 5 раз ниже, чем раньше; отмена некоторых социальных гарантий работникам и снижение защиты матерей с маленькими детьми, еще больше облегчает их увольнения; перевод работника на другое рабочее место без его согласия; фактическая ликвидация профсоюзов.

Сообщается, что законопроект был принят без консультаций с профсоюзами, и состоит всего из 99 статей, для того чтобы иметь в парламенте ограниченное рассмотрение.

Также отмечается, что украинское правительство отказалось обращаться за помощью к Международной организации труда (МОТ), поскольку проект закона нарушает несколько конвенций МОТ.

«Правительство Украины стоит на стороне олигархов и многонациональных корпораций и выступает против работников, общественности и профсоюзов.... Мы осуждаем украинское правительство за безрассудные нарушение своих международных обязательств, по которым страна рискует потерять важную поддержку в Европе и мирового сообщества», - заявила генеральный секретарь МКП Шаран Барроу.

Напомним, 27 декабря Кабмин одобрил законопроект о рынке труда.

Отметим, ранее министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов рассказал что будет, а чего не будет в новом законопроекте о труде.