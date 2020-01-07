Парламент Ирана признал армию США и Пентагон террористическими организациями.

Об этом сообщает Tasnim со ссылкой на законопроект, принятый парламентом Ирана 7 января

Согласно одной из статей законопроекта, иранская администрация также должна направить силам "Аль-Кудс", которыми командовал убитый генерал Касем Сулеймани, 200 млн евро из Фонда национального развития на укрепление их обороноспособности.

Документ был поддержан законодателями единогласно 206 депутатами и принят в ответ на убийство Сулеймани в ходе спецоперации США 3 января.

Напомним, 3 января, три ракетных удара были нанесены по военной базе рядом с международным аэропортом Багдада. В результате чего погиб глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции генерал Касим Сулеймани. США заявили о своей причастности к ракетным ударам по окрестностям аэропорта в Багдаде и гибели командира.

6 января после убийства высокопоставленного генерала Иран вышел из ядерной сделки и угрожает США военным ударом.