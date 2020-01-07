Иран заявил, что не планирует создавать ядерное оружие

Постпред Исламской Республики Иран при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил, что Тегеран не планирует создавать и не нуждается в ядерном оружии.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на постпреда Ирана в эфире программы PBS NewsHour

- Нет, мы не заинтересованы в получении ядерного оружия, поскольку у нас есть очень четкий религиозный вердикт нашего верхового руководителя, который запрещает ядерное оружие, - заявил Тахт-Раванчи.

В иранской оборонной доктрине использование ядерного оружия не предусмотрено.

Отвечая на вопрос по выходу Ирана из ядерного соглашения, постпред Ирана при ООН заявил:

- Мы являемся членами Договора о нераспространении, и мы в СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий) заявили, что Иран не будет обладать ядерным оружием.

- СВПД - это соглашение. Это была игра на понижение. Мы делали свою часть работы в течение некоторого времени, почти ничего не получая взамен. К сожалению, европейские партнеры, которые должны были обеспечить нам выгоду от ядерной сделки, не действовали в соответствии с этим, - отметил Тахт-Раванчи.

Напомним, 3 января, три ракетных удара были нанесены по военной базе рядом с международным аэропортом Багдада. В результате чего погиб глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции генерал Касим Сулеймани. США заявили о своей причастности к ракетным ударам по окрестностям аэропорта в Багдаде и гибели командира.

6 января после убийства высокопоставленного генерала Иран вышел из ядерной сделки и угрожает США военным ударом.

7 января парламент Ирана признал армию США и Пентагон террористическими организациями.