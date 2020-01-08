Модель продавала обнаженные фото людям, которые для жертв пожара в Австралии перечисляли деньги - и собрала $700 тысяч

20-летняя модель Кэйлен Уорд заявила, что собрала 700 тысяч долларов на борьбу с пожарами в Австралии, пообещав отправлять интимные фотографии всем, кто пожертвует минимум 10 долларов благотворительным организациям.

Об этом девушка рассказала в Twitter, передает «Громадське».

«Примерно 700 000 долларов США были собраны для борьбы с австралийскими пожарами в ответ на мой твит .... Это действительно возможно?» - написала она.

Кэйлен Уорд также отметила, что два человека использовали одну и ту же фотографию пожертвования, чтобы получить обещанные фото. Модель назвала это «отвратительным поступком».

В комментарии New York Post девушка объяснила, что «видела все сообщения в Twitter об австралийском пожаре, и обеспокоена тем, что об этом мало пишут в СМИ, а благотворительным организациям переводят недостаточно средств».

Как известно, в Австралии три пожара объединились в один и сформировали одно пламя размером с нью-йоркский район Манхэттен. Пожарные продолжают борьбу с наиболее масштабными за последние 10 лет лесными пожарами. Тем временем растет число погибших. По всей стране в пламени погибли 23 человека в сравнении с 18 жертвами в прошлом году, умерло около 500 миллионов животных. Разрушено также 1500 домов.