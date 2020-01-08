Профсоюзы, паразитирующие на рабочих, должны быть остановлены, - министр Милованов

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов считает, что нужно пересмотреть роль профсоюзных организаций в экономике Украины.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Профсоюзы. Какова их роль сегодня в экономике? Профсоюзы должны защищать права рабочих. Делают ли они это эффективно? Особенно на предприятиях где у людей нет альтернативы. То есть там, где не работает конкуренция за работника. Например, борются профсоюзы за право рабочего дышать чистым воздухом на металлургическом заводе? Или за право шахтера спускаться в шахту, где правильно обеспечена безопасность труда? Или за право рабочего получать высокую зарплату, даже если предприятие является монополистом на рынке труда?» - написал министр.

Милованов подчеркнул, что существуют разные профсоюзы: есть профсоюзы, которые борются за права рабочих, а есть и такие, которые на самом деле работают на руководство предприятий.

«Что-то я не вижу протестов профсоюзов против условий и оплаты труда на заводах олигархов. А еще есть такие, которые вообще ничего не делают, и просто получают (обязательный) процент с зарплаты рабочих. Ситуация с профсоюзами должна быть изменена. Настоящие, эффективные профсоюзы должны получить доступ к ресурсам. А те, кто паразитируют на рабочих, должны быть остановлены», - добавил министр.

Напомним, ранее международные профсоюзы раскритиковали проект нового Трудового кодекса Украины.

Как известно, 27 декабря Кабмин одобрил законопроект о рынке труда.

Отметим, ранее министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов рассказал что будет, а чего не будет в новом законопроекте о труде.