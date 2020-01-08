Члены исполкома Николаевского горсовета не собрались на первое заседание после рождественских праздников

Архивное фото В среду, 8 января, в Николаевском горсовете не состоялось первое заседание исполнительного комитета в 2020 году.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

В повестке дня было семь вопросов, один из которых перенесли с заседания исполкома 27 декабря, который касается выдачи градостроительных условий и ограничений при проектировании строительства по улице Троицкой, 238-Г.

Помимо этого, члены исполкома должны были согласовать вопросы по договорам сервитутов, выдачу жилых помещений в общежитиях, согласовать состав конкурсной комиссии по проведению конкурса перевозчиков.

На заседание пришли около 10-и членов исполкома, которые некоторое время без представителей СМИ предварительно обсуждали повестку дня, однако кворум так и не собрался. Для кворума необходимо 12 человек.

Напомним, что на последнем заседании 27 декабря члены исполкома Николаевского горсовета все-таки согласовали новый регламент своей работы, но с правками. Теперь заседания будут проводить не по пятницам, а по средам.